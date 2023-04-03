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2 Nisan 2023
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Galatasaaray’da Nicolo Zaniolo şov!

Alaturka Online
Alaturka Online

Devre arasında takıma katılan Nicolo Zaniolo, geldiği günden bu yana kalitesini ortaya koyuyor. İlk resmi sınavına Kasımpaşa karşısında çıkan genç futbolcu, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Bu mücadelede galibiyet golüne imza atan 23 yaşındaki oyuncu, sonrasında ise kaybedilen Konyaspor maçında elinden geleni yaptı fakat yenilgiyi önleyemedi. Zaniolo, önceki gün de Adana Demir mücadelesinde sonradan oyuna girdi. 23 yaşındaki oyuncu, sahaya girer girmez takımının ataklarında başrolü üstlendi. İlk golden sonra son anlarda topu ileri taşıyan ve Yunus Akgün’ün kazandığı penaltı pozisyonunu başlatan İtalyan oyuncu, penaltıda da ağları havalandırdı, zaferin mimarlarından biri oldu.

‘Çalıştık ve kazandık’

3 maçta 2 gol atan Zaniolo, “Çok zor bir maçtı. Adana Demirspor çok iyi birtakım. Karşımızda bizi zorlayan bir takım olunca zorlandık. Çok çalışarak, elimizden geleni yaparak kazanmayı başardık. Taraftarlarımız bugün her zaman olduğu gibi muhteşemdi. Onları çok seviyorum. Bu galibiyette taraftarın önemi büyüktü” dedi.

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