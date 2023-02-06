Galatasaray ’12’den vurdu!

Şampiyonluğun en güçlü adayı lider Galatasaray, müthiş serisine dün de devam etti ve 4 yıl sonra ilk kezTrabzonspor’u sahasında yenmeyi başardı. Bordo-Mavililer karşısında ani bir golle yenik duruma düşen Sarı-Kırmızılılar, evinde 2-1’lik skorla galip gelerek, maç fazlasıyla Fenerbahçe’nin 9 puan önünde 54 puanla zirvede yer aldı. Ligde 12., toplamda da 15. zaferine imzasını atan teknik direktör Okan Buruk’un öğrencileri, son yenilgisini 15 Ekim 2022’de Kayseri deplasmanında 2-1’lik sonuçla yaşamıştı.

Rekorunu da geliştirdi

İç sahada ligde 11 mücadele de (9 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi) sadece 2. haftada Giresunspor’a 1-0 kaybeden Aslan, Ümraniye’yi yenerek 1959’dan bu yana üst üste 14. resmi maçını kazanan takım olma rekorunu da geliştirdi. Trabzon’a karşı son 4 maçını (3 beraberlik, 1 yenilgi) kazanamayan (En son 26 Aralık 2020/2-0) Aslan, Nef Stadı’nda da son 3 sezonda (2 yenilgi, 1 beraberlik) Karadeniz ekibinin bileğini (En son 10 Şubat 2019/3-1) bükemiyordu.. Ve dün akşamki 3 puanla Cim Bom, bu olumsuz seriye de nokta koymuş oldu.

Aslan’da yıldızların resitali!

Lider Galatasaray’ı, Trabzonspor karşısında yıldızları zafere götürdü. Sarı Kırmızılılar’da 18’de Mauro Icardi’nin pasında Mertens, skoru 1-1’e getirdi. İkinci yarıda son dönemin formda golcüsü Icardi, yine sahneye çıktı. 3-2 kazanılan Ümraniye sınavında 2 kez ağları sallayan Arjantinli forvet, 53’te penaltıdan golünü attı. Deneyimli oyuncu, daha önce Beşiktaş’a 2, Fenerbahçe’ye karşı da 1 gol ve 1 asistle oynamıştı. Mertens ise 5 gol ve 2 asistle oynarken, İcardi 12. lig maçında 9. golünü atıp, 6. asistini yaptı. İcardi ayrıca, 9 golle Gomis’i (8 gol) geçerek Aslan’ın ligdeki en skoreri unvanını elde etti.

Okan Buruk: Şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan sonra şunları söyledi: “Hem hava şartları hem saha şartları iki takımın da top kayıplarına yol açtı. Oyuncuların şampiyonluk yolunda bu ruhları çok önemli, değerli. Bu, bugün taraftarımızla birleşti. Bu kadar soğukta buraya gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Saha içi, saha dışında bizi destekliyorlar. Bu sene bizim için özel giden bir sene. Bunu da en sonunda şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Aynı coşku ve istekle yolumuza devam edeceğiz. Bu akşam bir büyük ihtimalle film çekilecek. Ayağına darbe aldı, bir ağrısı var. Şu an basmakta zorlanıyor. İnşallah önemli bir şey yoktur diye düşünüyorum.”

‘Zaniolo’yu kadromuzda görmek isterim’

“Zaniolo, dünya çapında bir oyuncu. Çok önemli bir oyuncu. Kulübü ile ilgili net bir şekilde durumunu bilmemekle birlikte kadromuzda isteyebileceğimiz bir oyuncu. Şu andaki durum nedir bilmiyorum. Kulübümüzün net bir şekilde ilgilisi şu anda yok ama birçok şey konuşuluyor. Kadromuzda görmek çok isterim.”

Aslıhan Çil