Galatasaray 15’te 15 için Konya’da!

Süper Lig’de haftanın açılışını Galatasaray, Konyaspor deplasmanında yapıyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa’yı Zaniolo’nun golüyle devirerek ligdeki galibiyet serisini 14 maça çıkaran Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş’ın 63 yıllık rekorunu tarihe gömmeyi başardı. Cim Bom, bugün Konya karşısında bu rekoru daha da geliştirmenin hesapları içinde.

Arayı daha da açabilir

Ligde 15’te 15’i kovalayan Aslan, kupadaki 3 zafer de eklendiğinde 18 resmi maçlık muhteşem bir seriye ulaşacak. Bir yandan zirvedeki yerini de sağlamlaştırmak isteyen Galatasaray, Konya’yı mağlup etmesi halinde en yakın takipçisi Fenerbahçe’yle aradaki puan farkını 2 maç fazlasıyla da olsa 12’ye çıkaracak.

Stanojevic’in son şansı

Sezona çok iyi başlayan Konyaspor ise İlhan Palut dönemi sonrasında düşüşü bir türlü önleyemedi. Yeşil-Siyahlılar’ın son 10 haftadaki tek galibiyeti, hükmen Hatayspor’a karşıydı. Galatasaray karşısında alınacak kötü bir sonuçta teknik direktör Aleksandar Stanojevic’in görevine son verilmesi bekleniyor.

2 senedir kâbus oluyor

Ev sahibi ekibin son haftalardaki kötü gidişatına rağmen, Galatasaray 2 sezondur Konya’da tam anlamıyla kâbus yaşıyor. Geçen sezon deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olan Cim Bom, bir önceki sezon oynanan karşılaşmayı da 4-3’lük skorla kaybetmişti. Konyaspor evinde Galatasaray’a karşı olan bu galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Aslıhan Çil