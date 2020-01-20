Galatasaray 2 – Denizlispor 1 Maç Özeti İzle

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Yukatel Denizlispor’u 2-1 mağlup etti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Erdinç Sezertam

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 76 Taylan Antalyalı), Ömer Bayram (Dk. 86 Sekidika), Falcao (Dk. 90+4 Adem Büyük)

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu (Dk. 59 Muhammet Özkal), Oğuz Yılmaz, Tiago Lopes, Onazi (Dk. 64 Sedat Şahintürk), Murawski, Sacko, Aissati, Olcay Şahan (Dk. 77 Estupinan), Rodallega

Goller: Dk. 26 Emre Akbaba, Dk. 57 Falcao (Galatasaray), Dk. 64 Muhammet Özkal (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Marcao (Galatasaray), Dk. 29 Onazi, Dk. 40 Murawski, Dk. 87 Rodallega, Dk. 90+3 Sacko (Yukatel Denizlispor)

7. dakikada Rodallega’nın ceza yayının sağından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.

22. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ömer Bayram’ın sol kanatta yerden ortasına Falcao’nun altıpas önünde yaptığı vuruşta, kaleci Stackhowiak çizgi üzerinde ayağıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi. Ardından Mustafa Yumlu, kafayla topu kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.

26. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Seri’nin pasında sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Saracchi, yerden ortasını yaptı. Emre Akbaba altıpas önünde bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu’nun bayrağını kaldırmasıyla mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, ofsayt kararı verdi. Daha sonra VAR odasıyla görüşen hakem Uğurlu, golü geçerli saydı.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.

57. dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Seri’nin havadan attığı şık pasta ceza sahası içi sol çaprazında topu kontrol eden Falcao, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Stackhowiak’ın kapattığı köşeden filelerle buluşturdu: 2-0.

64. dakikada Yukatel Denizlispor golü buldu. Soldan kullanılan kornerde ön direkte Linnes’ten seken topu kale çizgisi önünde tamamlayan Muhammet Özkal, farkı 1’e indirdi: 2-1.

67. dakikada konuk takım beraberlik golüne yaklaştı. Olcay Şahan’ın sağdan çevirdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Sedat Şahintürk’ün yerden yaptığı vuruşta kaleci Muslera, sağına uzanarak meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Maçın ardından

– Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:

– “Bu oyun ileriye ümitle bakmamızı sağlıyor”

– “Şimdiye kadar yönetimle bir problemimiz olmadı. Bu konuda bazen fikir ayrılıkları olabilir ama bunun adına problem denmez”

– “Galatasaray’ın değerleriyle yetişmiş Fatih Terim olarak, ikinci şansı hak etmesi için Arda’ya bir kapı açılmasından yanayım. Ona bu şansın verilmesinden yanayım”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’de Yukatel Denizlispor’u 2-1 yendikleri maçta sergiledikleri mücadelenin gelecek için kendilerini ümitlendirdiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, herkesin kafasında bir oyun hayali olduğunu dile getirerek, “Hepimiz o hayale ulaşmak için çalışıyoruz. Bugün o hayale çalışmalarımızla yavaş yavaş yaklaşabileceğimizi gösterdik.” dedi.

Fatih Terim, maçta iyi bir performans ortaya koyduklarını anlatarak, “Oyunun bazı anlarında çok yüksek pas yüzdesine ulaştık ve kontrol bizdeydi. Baya da gol pozisyonu bulduk. İlk yarı gol pozisyonu verdiğimizi hatırlamıyorum. İkinci yarı da kornerde önüne düştü, yapacak bir şeyimiz yok. Muslera 94 dakika boyunca tek aut atışı var. Bu önemli bir nokta. Gol pozisyonlarımız çoktu, 19 şut atmışız. Oyunu sonuçlandırmada daha da dikkatli olmayıyız ki maçı koparalım. Çok daha farklı olabilirdi. Artık bizim için her maç bir final. Kaybetmenin bizi çok üzeceği bir ortamdayız. Oyuncularımın oyunundan memnunum. Zevkli bir bir karşılaşma oldu. Saracchi de ilk yarının en iyilerinden biriydi. Ondan ve arkadaşlarından memnunum. Bu oyun ileriye ümitle bakmamızı sağlıyor.” diye konuştu.

– “Yönetimle bir problemimiz olmadı”

Fatih Terim, transfer konusunda yönetim ile arasında bir problem olup olmadığına yönelik soru üzerine, “Açıkçası şimdiye kadar yönetimle bir problemimiz olmadı. Bu konuda bazen fikir ayrılıkları olabilir ama bunun adına problem denmez. Şu ana kadar pek bir sıkıntımız olmadı. Ancak genelde teknik adamların şöyle bir talihsizliği vardır; başarılar kazanıldığında hep beraber kazanılır, kötü giden zamanlarda da kabahat bizde olur. Her ne kadar doğrudan bize herhangi bir şey söylenmese de basındaki bazı söylemlerden veya yazılanlardan neler olduğunu tahmin etmek çok zor olmuyor. Elbette teknik işlerden sorumluyum, hiçbir zaman da kaçmadım. Sorumluluğun bende olduğunu, gerektiğinde kabahatin de bende olduğunu söyledim.” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, hem kendisinin hem de yönetimin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Daha da önemlisi yokluklar içerisinde vardığımızı belli etmemeye çalışıyoruz. Yani verdiğimiz listenin birebir alınmasını beklemek çok zor olur. Esnek olmak zorundayız çünkü cezamız var. Öyle bir rakamımız yok. Ufak tefek sorunlar oldu, zaten bunu da kamuoyuna açıkladık. Ben de yönetim de. İşte Ozan Kabak’ın ben sezon sonuna kadar kalmasını istedim, onlar vermek istediler. Bunlar doğal şeyler. Şu bir gerçek ki burada eğer bir sıkıntı varsa doğrudan muhattabı teknik olarak benim. ‘Ben şunu istedim alınmadı, listem şöyle.’ şeklinde bir söylemim olmadı. Bunu kimseyle de paylaşmam. Çünkü biz beraberce bir yola çıkmışız, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen bazısı tutmaz ya da adapte olmaz. Bazen değiştirmemiz icap eder. Transferde bazen istediğinizi alamıyorsunuz. Aldıklarınızın da en iyi olmasına dikkat ediyorsunuz. İyisiyle, kötüsüyle, yanlışıyla, doğrusuyla biz o sorumluluğu alıyoruz.”

Devre arasındaki transfer çalışmalarına değinen tecrübeli teknik adam, “Satmadan alamama gibi bir sıkıntı varken, aynı anda birkaç işi başarmak kolay olmuyor. Bu sene o sıkıntıyı yaşıyoruz. Buna rağmen yine Saracchi’yi ve Sekidika’yı aldık. Stoper alabilirdik, alamadık. Onun için uğraşıyoruz. Yine genç ve tecrübeli oyuncular alabilirsek, alacağız. Ancak bir yandan da boşaltmamız lazım. Yönetim ile bizim bir sıkıntımız olmuyor. En azından benim öyle bir derdim yok.” şeklinde görüş belirtti.

– “Arda’ya şans verilmesinden yanayım”

Fatih Terim, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden eski futbolcuları Arda Turan’a ikinci bir şansın verilmesinden yana olduğunu aktardı.

Arda Turan ile ilgili düşüncelerini Antalyaspor maçından sonra dile getirdiğini hatırlatan Terim, “Meselenin yönetim ile benim aramdaki bir kriz gibi gösterilmesi ve problemmiş gibi sunulmasından son derece rahatsız olduğumu ifade etmek istiyorum. Şimdi bahsettiğimiz kişi, bu camianın ve kulübün yatırım yapıp emek verdiği birisi. Buradan ayrılırken de kulübe çok ciddi bir katkı sağlamış. Arda iyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz ikinci şansı hak edecek şeyler yaparız. Hatayı yaparız, bize de sahip çıkan ailelerimizdir. Ben Galatasaray’ın değerleriyle yetişmiş Fatih Terim olarak, ikinci şansı hak etmesi için Arda’ya bir kapı açılmasından yanayım. Ona bu şansın verilmesinden yanayım.” diye konuştu.

Fatih Terim, Arda Turan’ın performansından bağımsız olarak konuştuğunu dile getirerek, “Burada performansından, fiziğinden, tekniğinden, sahadaki hareketlerinden bahsetmiyoruz. Hatalarının bedelini ödemiş ve ödemeye devam eden bir Arda var. ‘Listede vardı, yoktu.’ şeklindeki yorumları ben de duyuyorum. Bu konuda devamlı sorular oluyor. Bu sadece teknik bir karar değil. Ben zaten kararımı söyledim. Galatasaray camiası olarak, söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarlarımızın, camiamızın da talebi olmalı. Söylediğim bu başlıkların da talebi olmalı. Taraftarından camiasına, mevcuttan eskiye herkesin ortak kararı olmalı.” ifadelerini kullandı.

– “Başkaları bizi ilgilendirmez”

Fatih Terim, bir basın mensubunun, “Marcao maçta sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Bir sarı kart daha görüp kırmızı kartla oyundan atılsaydı, kupadaki maçta cezasını çekecekti. Dünkü maçlarda benzer durumlar çok konuşuldu. Sizde böyle bir konuşma oldu mu?” şeklindeki sorusu üzerine, “Biz de böyle bir şey konuşulabilir mi? Neyse odur, her zaman da o olmuştur. Aklımıza hiç böyle şeyler gelmez. Ben açıkçası hiç böyle bir şey söylemedim, düşünmedim de. Yanlış yapan cezasını çeker, o da yanlış yaptı ve cezasını çekecek. Başkaları da bizi ilgilendirmez.” değerlendirmesinde bulundu.

Maçın ardından

– Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:

– “Son yarım saatte beraberliği sağlayacak pozisyonları yakaladık. Son vuruşlarda çok beceriksizdik”

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray’a 2-1 yenilen Yukatel Denizlispor’da teknik direktör Mehmet Özdilek, maçın son 30 dakikasında beraberliği yakalayacak pozisyonlar bulduklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı’nda oynanan müsabakanın ardından yapılan basın toplantısında görüşlerini aktaran Özdilek, Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ligde de Galatasaray ile deplasmanda üst üste karşılaşmanın kolay olmadığını dile getirdi.

Galatasaray ile seyir zevki ve mücadele gücü yüksek bir maç yaptıklarını belirten deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

“Maç öncesi yaptığımız analizde Galatasaray’ın kenarlardan etkili geldiğini biliyorduk. Bununla ilgili bayağı çalıştık ama yediğimiz gol kanat ortasından geldi. Oyun çok rölantide giderken 1-0 mağlup duruma düştük. Tekrar oyuna müdahil olduk. İkinci yarıya çıkarken oyuncularıma, ‘1-0 devam etsin’ dedim. Gol potansiyeli yüksek bir takımız. Her takıma gol atacak potansiyelimiz var. İkinci yarının 10’uncu, 15’inci dakikasında golü yiyince kolay değil geri gelmek ama oyunu hiç bırakmadık. Galatasaray takımının 15 golün 13’ünü son yarım saatte yediğini düşünürsek… Son yarım saatte zorluk çıkaracağımızı biliyorduk. Duran toplardan da sıkıntıları vardı. Golü de öyle bulduk. Son yarım saatte beraberliği sağlayacak pozisyonları yakaladık. Son vuruşlarda çok beceriksizdik. Takımımın oynadığı oyundan son derece memnunum. Buradan en azından puanla dönmek istiyorduk ama başaramadık. Önümüze bakacağız.”

Galatasaray sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı

– Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’in 18. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor’u 2-1 mağlup etti

– Galatasaray’ın gollerini Emre Akbaba ve Falcao kaydetti

– Cezalı duruma düşen Marcao, Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Yukatel Denizlispor’u 2-1 yenerek sezonunun ikinci yarısına galibiyetle başladı.

Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmada Galatasaray’ın gollerini Emre Akbaba ve Radamel Falcao atarken, Yukatel Denizlispor’un golünü Muhammet Özkal kaydetti.

Süper Lig’de üst üste 2. galibiyetini elde eden Galatasaray puanını 30’a çıkartırken, Yukatel Denizlispor ise 22 puanda kaldı.

– İlk gol VAR’la geçerli sayıldı

Galatasaray’ın karşılaşmada attığı ilk gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla geçerli sayıldı.

Maçın 26. dakikasında gelişen atakta Seri’nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Saracchi’nin yerden ortasında, altıpas önünde Emre Akbaba gelişine yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.

Bu pozisyonda yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu bayrağını kaldırırken, hakem Yaşar Kemal Uğurlu da ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Uğurlu daha sonra VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından pozisyonda ofsayt olmadığını belirterek, golün nizami olduğuna karar verdi.

– Emre Akbaba sahalara hızlı döndü

Galatasaray’da yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Emre Akbaba, sahalara gollerle dönüş yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor ile hafta içinde oynanan maçta görev alarak 8 ay 4 gün süren forma hasretini sonlandıran Emre Akbaba, 1-1 berabere biten müsabakada takımının golünü kaydeden isim olmuştu.

Yukatel Denizlispor karşısında da 8 ay 8 gün sonra Süper Lig maçına çıkan milli futbolcu, takımının ilk golünü kaydetti.

Emre Akbaba, ligde en son geçen sezonun 3. haftasında, 27 Ağustos 2018’de Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta ağları havalandırmıştı.

– Falcao’nun 4. golü

Karşılaşmada Galatasaray’ın ikinci golünü kaydeden Radamel Falcao, bu sezon Süper Lig’de 4. kez topu filelere gönderdi.

Sakatlığı nedeniyle ilk devrenin büyük bölümünde formasından uzak kalan Kolombiyalı futbolcu, ligde 3 gol atmıştı.

Ligdeki 4 golünü de iç saha maçlarında kaydeden Falcao, Türkiye Kupası’nda da bir kez gol sevinci yaşadı.

– Sekidika ilk maçına çıktı

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Jesse Sekidika Galatasaray’da ilk maçına çıktı.

Nijeryalı futbolcu, 86. dakikada Ömer Bayram’ın yerine oyuna girerek ilk kez resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

– Marcao cezalı duruma düştü

Galatasaray’da Brezilyalı futbolcu Marcao, karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Marcao, Süper Lig’in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

– Muhammet Özkal oyuna girdi, golünü attı

Yukatel Denizlispor’un yeni transferi Muhammet Özkal, oyuna girdikten 5 dakika sonra gol attı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında sakatlanan Mustafa Yumlu’nun yerine oyuna dahil olan Muhammet Özkal, 64. dakikada topu ağlarla buluşturdu.

Bu arada karşılaşmayı 33 bin 9 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.

Galatasaray – Yukatel Denizlispor maçından notlar

– Sarı-kırmızılı takımda yeni transfer Saracchi ilk maçına çıktı

– Galatasaray, son resmi maçına göre kadroda 2 değişikliğe gitti

Süper Lig’in 18. haftasında Yukatel Denizlispor’u konuk eden Galatasaray’da yeni transfer Marcelo Saracchi ilk maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Almanya’nın Leipzig ekibinden kiralanan ve dün lisansı çıkartılan Uruguaylı futbolcuyu, Yukatel Denizlispor maçında ilk 11’de sahaya sürdü.

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Jesse Sekidika ise maçta yedekler arasında yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte sıtma tedavisi gören yeni transfer Henry Onyekuru ile rehabilitasyon süreci devam eden Florin Andone’nin yanı sıra Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir ve Jimmy Durmaz kadroda yer almadı.

– Son maça göre 2 değişiklik

Teknik direktör Fatih Terim, oynadıkları son resmi maça göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta görev alan oyunculardan Okan Kocuk ve Şener Özbayraklı’yı yedeğe çekti.

Terim, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında bu futboluların yerine Fernando Muslera ve Marcelo Saracchi’yi görevlendirdi.

– Emre Akbaba ve Linnes sahada

Galatasaray’da uzun süreli sakatlığının ardından kupadaki Çaykur Rizespor maçında sahalara dönen Emre Akbaba, Yukatel Denizlispor müsabakasına da ilk 11’de başladı.

Süper Lig’de geçen sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Emre Akbaba, 8 ay 8 gün sonra bu kulvarda maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda sezonun ilk yarısında lisansı çıkartılmayan Linnes de ikinci devre için isminin Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilmesiyle Yukatel Denizlispor karşılaşmasında ilk 11’de görev aldı.

Galatasaray karşılaşmaya Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Falcao ile başladı.

Sarı-kırmızılılarda Jesse Sekidika, Okan Kocuk ve Şener Özbayraklı’nın yanı sıra Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Belhanda, Mariano, Taylan Antalyalı ve Emre Mor yedek kulübesinde oturdu.

– Taraftardan Terim’e destek

Türk Telekom Stadı’nda 22 gün sonra maça çıkan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, tribünlerden büyük destek gördü.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, tecrübeli teknik adam lehine uzun süre tezahürat yaptı.

Fatih Terim de saha içine girerek, taraftarların desteğine alkışla karşılık verdi.

– Sahasında 3 sezon sonra gündüz maçı oynadı

Galatasaray, Süper Lig’de 3 sezon sonra Türk Telekom Stadı’nda gündüz maçı oynadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde en son 2016-2017 sezonunda taraftarlarının karşısında gündüz maçı yapmıştı.

Söz konusu sezonun 6. haftasında saat 16.00’da başlayan karşılaşmada Antalyaspor’u 3-1 yenen Galatasaray, 34. haftada da saat 17.00’deki müsabakada Konyaspor’u 2-1 mağlup etmişti.

– Yukatel Denizlispor’da Onazi ilk 11’de

Yukatel Denizlispor’da yeni transfer Ogenyi Onazi, Galatasaray maçına ilk 11’de çıktı.

Konuk takımın teknik direktörü Mehmet Özdilek, Trabzonspor’dan alınan Nijeryalı futbolcuyu müsabakada ilk 11’de oynattı.

Karşılaşmada Yukatel Denizlispor’un ilk 11’i, Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Tiago Lopes, Onazi, Murawski, Sacko, Aissati, Olcay Şahan ve Rodallega’dan oluştu.