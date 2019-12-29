

Galatasaray 5 – Antalyaspor 0 Maç Özeti İzle

Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında konuk ettiği Antalyaspor’u 5-0 yendi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo (Dk. 87 Emre Taşdemir), Seri, Feghouli (Dk. 75 Babel), Lemina, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Falcao (Dk. 83 Adem Büyük)

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun (Dk. 46 Mukairu), Celustka, Tarık Çamdal, Chico, Amilton, Ufuk Akyol, Hakan Özmert (Dk. 90 Yekta Kurtuluş), Doğukan Sinik (Dk. 79 Ribeiro), Leschuk

Goller: Dk. 10 (Penaltıdan) ve 28 Falcao, Dk. 37 Celustka (Kendi kalesine), Dk. 82 Babel, Dk. 89 Taylan Antalyalı (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 15 Lemina, Dk. 62 Muslera (Galatasaray), Dk. 27 Doğukan Sinik, Dk. 43 Hakan Özmert, Dk. 56 Tarık Çamdal, Dk. 77 Nazım Sangare (Antalyaspor)

8. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ömer Bayram’ın sağdan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği top, altıpas üzerindeki Lemina’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Boffin, ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ceza sahası içi sağ çaprazda Marcao’nun ortasında arka direkte Taylan’ın kafayla vurduğu top, Ufuk Akyol’un eline çarptı ve maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı kararı verdi. 10. dakikada topun başına geçen Falcao, kaleci Boffin ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

19. dakikada Galatasaray, Feghouli ile ikinci gole yaklaştı. Taylan Antalyalı’nın derinlemesine pasında Feghouli, ceza sahasında kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Cezayirli oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta Boffin, meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

28. dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Feghouli’nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Mariano’nun yerden çevirdiği topu Falcao, altıpastan yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

33. dakikada Nagatomo’nun ceza sahasının sol tarafından ortasında Feghouli’nin arka direkte yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

37. dakikada ev sahibi takım üçüncü golü buldu. Marcao’nun orta saha çizgisine yakın bir bölgeden derinlemesine pasında Ömer Bayram, soldan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topa Taylan’ın dokunuşunun ardından Celutska’ya çarpan meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 3-0.

45+1. dakikada Mariano’nun sağdan çevirdiği meşin yuvarlağa Feghouli, topuğuyla dokundu; arka direğe giden topa Nagatomo vurdu. Kaleciden seken meşin yuvarlağı savunma kale önünden uzaklaştırdı.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

Galatasaray 3 – 0 Antalyaspor Erman Toroğlu Devre Arası Yorumları

63. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Hakan Özmert’in ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Mukairu’nun altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

82. dakikada Galatasaray farkı 4’e çıkardı. Ömer Bayram’ın kendi yarı sahasından uzun pasında topu kontrol eden Babel, ceza sahasına girdikten sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

89. dakikada ev sahibi ekip beşinci golü buldu. Sol çaprazdan aldığı topla ceza sahasına giren Taylan Antalyalı, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0.

Galatasaray, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Galatasaray 5 – 0 Antalyaspor Erman Toroğlu Maç Sonu Yorumları

Maçın ardından

– Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:

“Geçen sene aldığımız radikal kararlar, bu sene de inşallah olacak”

– “Arda (Turan) iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray da kendi çocuklarına her zaman sahip çıkar. Bana göre futbolu burada bırakmalıdır. Eğer biri hak edecekse bu Arda’dır”

– “Rakip sahaya oyunu yığan, o oyunda da acele etmeden en iyi pozisyonu sabırla arayan, kontrolünü elinde bulunduran bir Galatasaray olacak. Ben ikinci yarının çok değişik olacağını düşünüyorum”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezonun devre arasında, geçen sezonki radikal kararlara benzer kararlar alacaklarını söyledi.

Fatih Terim, Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Türk Telekom Stadı’nda 5-0 kazandıkları Antalyaspor maçından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Toplantı sırasında Terim’in yanında torunu minik Yaman da yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp’in buluşmasıyla alakalı sosyal medya paylaşımının sorulması üzerine Terim, “Bazı şeyleri söylerken olabildiğince açık, bazı şeyleri de kodlayarak söylüyorum. Bence gideceği yerleri buluyor.” dedi.

Antalyaspor karşısında eski günlerdeki gibi oynadıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, “Bugün, 2019’da kazandığımız kupalara layık bir oyun sergiledik. Hem hak ettiğimiz hem de ihtiyacımız olan 3 puanı aldık. Taraftarımızı da çok uzun süre beklettiğimiz bir gerçek. Onlar da o kadar özlemiş ki oyunun içinde olduklarında ortaya çok güzel bir şey çıktı.” diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, devre arasında radikal kararlar alarak bir değişim yaşayacaklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Üç kulvarda oynamak hiç kolay olmadı. Biz de bundan sonra haftada 1 maç oynayınca çok daha rahat olacağız. Bazen öyle oldu ki 5 saatlik yolculuklar sonrası bir ter idmanıyla maça çıktık. Çok zorlu rakiplerle uğraştık, kolay değildi. Geçen sene aldığımız radikal kararlar, bu sene de inşallah olacak. Bizim için bize hizmet etmiş, yolu Florya’dan geçmiş herkes çok değerlidir, önemlidir. Oyuncularımızla konuşacağız ve 31 Ocak’a kadar olan bölümü kulübümüzün teknik ve ekonomik menfaatine nasıl çevirebileceğimizi düşüneceğiz. Hepimiz buradayız, bir yere de gitmiyoruz. Olaylar çok değişik seyredebilir. Bundan sonra çok dikkatli hareket etmeliyiz. Özellikle geleceği olan oyunculara yatırım yapan bir Galatasaray olmasına itina edeceğiz. Bunun için uğraşacağız ama tecrübeli oyuncu almayacağız manasına gelmemeli. Bir değişim olacak. Bu devre arası, mayısta veya diğer ocakta olacak ama mutlaka olacak.”

Mali konulardan dolayı Avrupa’da mücadele etmenin kolay olmadığını anlatan Terim, “Çünkü bizim, bu şekilde hem cezalı hem de para sıkıntısı içinde, Avrupalı rakiplerimizle şu anda mücadele etmemiz, yarışmamız çok zor. Değişime uğrayarak ve kendi ekonomik durumumuza göre ilerleyerek önemli bir takım kuracağımızı düşünüyorum. Hiçbir Galatasaraylı merak etmesin. Bunu nasıl olursa olsun kuracağız. Yeter ki onlar her zamanki gibi bize güvenmeye devam etsinler. Galatasaray takımını yavaş yavaş değiştireceğiz. Bize hizmet edenlere çok teşekkür edip, onları ömür boyu unutmayacağımızı söyleyerek ayrılacağız. Profesyonel hayatta bunlar çok doğal. Yine o atmosferi yakalarız inşallah ama değişimi gücümüzce yapmak zorundayız.” şeklinde görüş belirtti.

– “Arda Turan, futbolu Galatasaray’da bırakmalıdır”

Fatih Terim, Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan’ın iyi bir Galatasaraylı olduğunu, futbolu sarı-kırmızılı kulüpte bırakmasını istediğini söyledi.

Arda’nın çok önemli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Terim, şöyle devam etti:

“Futbolcu Arda Turan ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki ilişkiyi ayıralım. O ayrı bir şey. Benle Arda’nın özel hayattaki ilişkimiz ayrı. Açıkçası Arda gibi bir Galatasaraylının burada edeceğim kelamlarla alınmasından memnun değilim. Arda önemli bir futbolcu. Galatasaray için de önemli bir figür idi. Nasıl olur nasıl gelişir bilmiyorum. Benim oyum Arda’nın futbolu Galatasaray’da bırakmasından yana. Arda’nın henüz daha futbola vermesi gereken önemli bir zaman dilimi var. Son yılları biraz pas geçti. Arda iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray da kendi çocuklarına her zaman sahip çıkar. Bana göre futbolu burada bırakmalıdır. Eğer biri hak edecekse bu Arda’dır.”

– “İkinci yarı çok değişik olacak”

Sezonun kalan bölümünde nasıl bir takım oluşturmak istediğini anlatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kontrol pas, gelmeden düşünen, tek pas oynayan, bloklar arasına çıkıp top alan ve defansın arkasına koşan bir Galatasaray düşünüyoruz. İkinci yarı bu koşucu arkadaşlar da aramıza katıldığı zaman çok daha değişik bir Galatasaray seyredeceğiz. Futbol zevkli bir oyun. İlk yarının tamamında, ikinci yarının da belli bölümlerinde herkes oynadığından zevk aldı. Seyreden de zevk aldı. Rakip sahaya oyunu yığan, o oyunda da acele etmeden en iyi pozisyonu sabırla arayan, kontrolünü elinde bulunduran bir Galatasaray olacak. Ben ikinci yarının çok değişik olacağını düşünüyorum.”

Maçın ardından

– Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas:

“Bugün böyle farklı bir mağlubiyet çok üzücü ama maalesef futbolda bunlar var”

– “Bu takımın ligde kalacağına inanıyorum”

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Galatasaray’a 5-0 kaybettikleri için üzüldüklerini söyledi.

Tomas, Türk Telekom Stadı’nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maçta erken yenen golün takımı için kötü olduğunu vurgulayan Tomas, “Bugün böyle farklı bir mağlubiyet çok üzücü ama maalesef futbolda bunlar var. Sezon boyunca takımımız erken gol yiyince oyundan düşüyor. İlk 45 dakika kötü de oynadık. İkinci yarıya farklı taktikle başladık. Birkaç pozisyon ürettik ama final paslarını ve sonuçlandırmayı yapamadık.” diye konuştu.

Hırvat teknik adam, “İkinci yarıda bu takımda çok büyük değişiklik olacak. Bu takıma ve camiaya inanıyorum. Geçen sene Rizespor’da yaşadım. Bu takımın ligde kalacağına inanıyorum. Bunu hak ediyor.” ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı minik taraftar, kulüp başkanı Mustafa Cengiz’le bir araya geldi

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Tuzlaspor’la oynadığı maçta, Tuzlaspor tribününe sarı-kırmızılı formayla girmesine izin verilmeyen ve bunun üzerine babasına eve dönmek için ısrar eden minik taraftar Ahmet Kaan Kalender, kulüp başkanı Mustafa Cengiz’le bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig’deki Antalyaspor maçı öncesi Ahmet Kaan’ın Türk Telekom Stadı’nda Mustafa Cengiz’le buluştuğu belirtildi.

Ahmet Kaan ile sohbet eden Mustafa Cengiz, GS TV’ye yaptığı açıklamada, söz konusu görüntüleri görür görmez harekete geçtiklerini anlatarak, “Sizin milyonlarca taraftarınız olabilir ama o taraftarın nasıl taraftar olduğu çok önemli. Küçücük yaşta Ahmet Kaan’ın gösterdiği tepki bu sosyal oluşuma kendini nasıl ait hissettiğinin çok kuvvetli tezahürü, göstergesi… Ayrımcılığın olmaması için öncelikle eğitim gerek, yanındakine tahammül etmek gerekir. Eskiden statlar ikiye bölünürdü, arada tek sıra polis otururdu. Nostaljik bakıyoruz, bunu özlüyoruz. Maalesef yenilgiye dayanamıyoruz, galip geldiğimizde de aşırı seviniyoruz. Ahmet Kaan’a ve Ayaz’a gösterdikleri direniş için Galatasaray adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Minik taraftar Ahmet Kaan ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

“İlk başta güvenlikler almamıştı. İçeriye girdiğimizde başka bir güvenlik montunun önünü kapatsan yeter önünü açma demişti. O zaman biraz mutlu olmuştum. Babama ‘Ya eve gideriz ya da hiçbir şey yapmayız’ dedim.”

Galatasaray, sezonun ilk yarısını farklı galibiyetle tamamladı

– 17. haftada ağırladığı Antalyaspor’u 5-0 mağlup eden Galatasaray’da, 2 gol atan Falcao ligde 3, tek gol bulan Babel ise ligde 5 gole ulaştı

– Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada oynadığı son 6 maçın 5’inde penaltı kazandı

Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında konuk ettiği Antalyaspor’u 5-0 yenerek sezonun devre arasına galibiyetle girdi.

Türk Telekom Stadı’nda oynanan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 10. dakikada penaltıdan Radamel Falcao’nun attığı golle 1-0 öne geçti. Kolombiyalı golcünün 28. dakikada kaydettiği golle farkı 2’ye çıkaran Galatasaray, 37. dakikada Ondrej Celustka’nın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Yoğun yağış altında oynanan maçta ikinci yarı zemin oldukça ağırlaştı. Antalyaspor’un daha baskılı oynadığı ikinci yarıda uzun süre gol sesi çıkmadı. Mücadelenin 82. dakikasında sonradan oyuna giren Ryan Babel, fileleri havalandırdı ve skoru 4-0’a getirdi. Maçın öne çıkan oyuncularından Taylan Antalyalı’nın 89. dakikada attığı golle maç 5-0 sona erdi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ligdeki galibiyet sayısını 7’ye, puanını da 27’ye yükseltti. Ligde zor günler geçiren Antalyaspor ise 14 puanla düşme hattında kaldı.

– Sezonun en gollü ve farklı galibiyetini aldı

Galatasaray, Antalyaspor’u 5-0 mağlup ederek kendisi adına sezonun en farklı ve gollü galibiyetini elde etti.

Bu sezon resmi organizasyonlarda 26 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez 5 gol atarken, en farklı galibiyetini de almış oldu.

– Falcoa, gol sayısını 3’e çıkardı

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sarı-kırmızılı formayla ligdeki gol sayısını 3’e yükseltti.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıktan dolayı ilk yarının büyük bölümünde forma giyemeyen 33 yaşındaki Falcao, Antalyaspor’a 2 gol birden attı.

Falcao, Antalyaspor maçı öncesinde ligdeki tek golünü 4. haftada 1-0 kazanılan Kasımpaşa müsabakasında atmıştı.

– Galatasaray’da sezonun en erken golü Falcao’dan

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon ligde attığı en erken golü Radamel Falcao kaydetti.

Mücadelenin 10. dakikasında penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren Kolombiyalı golcü, Galatasaray adına bu sezon fileleri en erken havalandıran futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı takımın bundan önceki en erken golünü Çaykur Rizespor maçının 15. dakikasında Karadeniz temsilcisinin futbolcusu Montassar Talbi kendi kalesine atmıştı.

– Babel, 5 gole ulaştı

Galatasaray’da Antalyaspor karşısında skoru 4-0’a getiren golü kaydeden Ryan Babel, sezonun ilk yarısını 5 golle tamamladı.

Hollandalı futbolcu, bu sezon ligde sarı-kırmızılı formayla 5 kez fileleri havalandırdı ve takımının en golcü ismi oldu.

– Taylan Antalyalı göz doldurdu

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Antalyaspor maçındaki performansıyla beğeni topladı.

Sarı-kırmızılı takımda ilk kez bir lig maçına ilk 11’de başlayan Taylan, maçın 8. dakikasında kazanılan penaltıda başrolü oynadı. Ondrej Celustka’nın 37. dakikada kendi kalesine attığı golde de pozisyonun içinde yer alan Taylan Antalyalı, 89. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Galatasaray taraftarı, maç sonrasında Taylan’ı tribüne çağırarak “üçlü” olarak tabir edilen tezahüratı yaptırmasını istedi ve genç futbolcuya destek verdi.

– İç sahada goller penaltılardan

Galatasaray, sahasında oynadığı son 6 maçın 5’inde penaltı kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde iç sahada sırasıyla Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor ile karşılaştı.

Galatasaray, bu maçlardan sadece Medipol Başakşehir müsabakasında penaltı kullanmazken, diğerlerinde birer kez penaltı kazandı.

– Galatasaray taraftarından “Zorlu görüşmesi” göndermesi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un İstanbul’da Zorlu Center’da yaptığı toplantıya yönelik tezahüratta bulundu.

Maç sırasında bir pozisyona itiraz eden Fernando Muslera’nın sarı kart görmesinin ardından Galatasaray taraftarı uzun süre, “Zorlu Center’da ne konuşuldu” ve “Nihat Özdemir şike yapsana” şeklinde tezahüratlar yaptı.

Türk Telekom Stadı tribününde de ayrıca “Zorlu yolların Fatih’i varlığın mayısların habercisi” yazılı pankart yer aldı.

Galatasaray-Antalyaspor maçından notlar

– Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, son maçın 11’ine göre 3 değişiklik yaptı

– Galatasaray’da sezon başında kadroya katılan Taylan Antalyalı ilk kez bir lig maçına 11’de başladı

Süper Lig’de ilk yarının son maçında Antalyaspor’u konuk eden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, 16. haftada oynanan Göztepe müsabakasının ilk 11’ine göre 3 değişikliğe gitti.

Türk Telekom Stadı’nda oynanan maça sarı-kırmızılı takım, Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram, Radamel Falcao ilk 11’i ile çıktı.

Fatih Terim, ligde bir önceki hafta 2-1 yenildikleri Göztepe mücadelesinde ilk 11’de görevlendirdiği Selçuk İnan, Younes Belhanda ve Ryan Babel’i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Seri, Lemina ve Taylan Antalyalı’ya ilk 11’de görev verdi.

Galatasaray’ın yedek kulübesinde Selçuk İnan, Belhanda ve Babel’in yanı sıra Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Emin Bayram ve Emre Mor yer aldı.

– Taylan Antalyalı ligde ilk kez 11’de

Galatasaray’da Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir Süper Lig maçında 11’de forma giydi.

Sezon başında kadroya katılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce 4 lig maçında süre aldı. Taylan, bu maçların hepsinde sonradan oyuna girerek 41 dakika sahada kaldı.

– Tarık Çamdal, Galatasaray’a karşı

Antalyasporlu futbolcu Tarık Çamdal, ayrıldıktan sonra eski takımı Galatasaray’a karşı ilk kez forma giydi.

Sarı-kırmızılı takıma 2014’te Eskişehirspor’dan transfer edilen ve 4,5 sezonda hem maliyeti hem de performansıyla çok tartışılan Tarık, geçen sezonun devre arasında takımdan ayrılmıştı.

28 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak 26 Aralık 2017’de Galatasaray’ın Türkiye Kupası’ndaki Bucaspor maçında forma giydiği Türk Telekom Stadı’na 733 gün sonra bu kez rakip takım formasıyla çıktı.

– Antalyaspor’da 5 değişiklik

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11’ine göre 5 değişiklik yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, Galatasaray karşısına Ruud Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Gustavo Leschuk, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Chico, Amilton Da Silva, Ondrej Celustka, Nazım Sangare ve Hakan Özmert ilk 11’i ile çıktı.

Geçen haftaki MKE Ankaragücü maçının başlangıç kadrosunda yer alan Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Aatıf Chahechouhe, Serdar Özkan ve Eren Albayrak, Galatasaray maçında ilk 11’e giremedi.

Bu futbolcuların yerine Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Tarık Çamdal ve Ufuk Akyol forma giydi.