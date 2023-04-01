Galatasaray – Adana Demirspor (CANLI)

Süper Lig lideri Galatasaray, 27. hafta maçında bugün sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, derbide Beşiktaş’ı ağırlayacak olan en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, üst sıralara oynayan rakibini yenerek derbi haftasını kazançlı kapatmayı hedefliyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

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Galatasaray – Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Nef Stadyumu’nda 20:30’da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. beIN SPORTS HD1‘den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar Fanatik.com.tr’de…

Galatasaray – Adana Demirspor ilk 11’ler…

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Kaan Ayhan, Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Juan Mata, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Jonas Svensson, Jorge Morel, Semih Güler, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Badou Ndiaye, Babajide Akintola, Henry Onyekuru, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye

Yedekler: Goran Karacic, Vedat Karakuş, Jovan Manev, İsmail Çokçalış, Mert Çetin, Yusuf Sarı, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Gökhan İnler, Fredrik Gulbrandsen

Nelsson’un cezası bitti

Galatasaray’da sarı kart cezasını dolduran Victor Nelsson, bu karşılaşmada formasına kavuştu.

Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Danimarkalı savunma oyuncusu, 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor mücadelesinde cezasını çekti.

Galatasaray’ın bu sezonki değişmezlerinden olan Nelsson, Adana Demirspor mücadelesiyle ilk 11’de formasını devraldı.

Mertens geri döndü

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Dries Mertens, mücadeleye ilk 11’de başlıyor.

Son olarak 5 Şubat’taki Trabzonspor maçında forma giyen Mertens, depremler nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirilen kampta sağ diz iç yan bağlarında esneme yaşadı.

Berkan Kutlu, sarı kart cezalısı

Galatasaray’da Berkan Kutlu, cezası nedeniyle Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Konyaspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Berkan, Adana Demirspor karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey ise sarı kart görmeleri halinde, 29. haftadaki Yukatel Kayserispor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Galatasaray, Adana Demirspor maçını yaptıktan sonra 28. haftayı bay geçecek.

İç sahada 11 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında yaptığı son 8 maçı kazandı. Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ikinci haftada Bitexen Giresunspor’a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 11 karşılaşmanın 10’unu kazandı, 1’inden beraberlikle ayrıldı.

İç sahadaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, son 8 müsabakada ise puan kaybı yaşamadı.

“Cimbom” yeni seri peşinde

Teknik direktör Okan Buruk’un öğrencileri, Adana Demirspor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Ligde 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçından önceki 14 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı.

Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte toplam 17 maçlık kazanma serisini Konyaspor karşısında mağlup olarak yitiren Galatasaray, seyircisi önünde Adana Demirspor müsabakasını kazanarak yen bir seriye start vermek istiyor.

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