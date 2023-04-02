Galatasaray – Adana Demirspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Verilmeyen kırmızı kartlar!

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Adana Demirspor’u 2-0 mağlup etti. Ligin üst sıraları adına önem taşıyan mücadelede hakem Ali Şansalan ve ekibinin kararları büyük tartışma yarattı. Karşılaşma sırasında ve sonrasında iki taraf da hakemin yönetiminden duydukları şikayetleri dile getirdiler.
‘YETER ARTIK’
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hafta içinde yaptığı açıklamada, “Maçı sahada kazanacağını iddia eden bir kulüp neden devre arasında açıklama yapar” ifadelerini kullanmıştı. Fakat Sarı-Kırmızılılar, Özbek’in bu sözlerine rağmen Adana Demir maçının devre arasında ‘VAR hakemi’ yazılı bir görselin üzerine ‘Yeter artık’ notunu düştü.
‘AYAKLARI KIRILABİLİRDİ’
Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Okan Buruk stoperde formayı Kaan Ayhan’dan alıp, Nelsson’a verdi. Sol bekte Dubois değil, Adekugbe oynarken, Barış Alper’in yerine Mertens sahne aldı.
Mücadele sonrasında konuşan Buruk, şunları söyledi:
“Maça çok iyi başladık. Maç bizim kontrolümüzde gitse de rakibimizin bulduğu pozisyonlar vardı. İlk yarıda çok net bir kırmızı kart pozisyonu vardı. VAR’daki hakem mi çağırmıyor yoksa hakem mi gitmiyor? Bu pozisyonlarda hakemleri VAR’daki hakemler neden çağırmıyor? Çağırmayan hakemler cezalandırılacak mı? Sayın Lale Orta VAR hakemlerini alır, onlara neyin kırmızı kart olup olmadığını anlatabilir. Biz de öğrenelim. Ben bilmek istiyorum.”
‘Kırmızı için…’
“2 haftadır Dubois ve Mertens’in ayakları kırılabilirdi. Ayaklarının kırılması mı gerekiyor kırmızı kart için? Mertens ve Dubois’nın ayakları kırılabilirdi. Geçen hafta sesimizi çıkartmadık ama iki hafta üst üste olunca bunu da konuşmak zorundayız. İlk golden sonra ikinci ve üçüncü golü aramamız bizim için önemliydi. Adana Demirspor bu ligin en iyi takımlarından biri. Adana Demirspor’u kutlamak istiyorum.”
ERDEN TİMUR: OPERASYON VAR
Sarı-Kırmızılı kulübün başkanvekili Erden Timur, Adana Demirspor maçının ardından GS TV’ye konuştu.
Timur’un sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu:
“3 haftadır üst üste kırmızı kart pozisyonlarında VAR devreye girmiyor. Puan farkını azaltmak için böyle bir şey yapıldı belli ki. Artık canımıza tak etti. Puan farkının açılması istenmiyor belli. Lig sonunda zaten her şeyi kayıtlarıyla açıklayacağız. Şu an da yapmamamızın sebebi gerginliği arttırmamak. Şampiyonluk için kenetlenmiş durumdayız. Biz şampiyonluğa kenetlendik.”
‘Mayıslar bizimdir’
“Hiçbir şey bizi bu yoldan geri çeviremez. Mayıslar bizimdir. Bu hiçbir şekilde engellenemez. Lig bitince her şeyi açıklayacağız. Vahim durumlar var. Puan farkını açmamız istenmiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, hepimiz çok uyanık olacağız. 5-0 kazansak bile bu tip hatalar için konuşacağız! Yapılan şeyler çok açık. Gerek yayıncı kuruluş, gerek MHK, gerek TFF. Hepsinin konusu gelecek. Çok vahim konular var. Lig bitince hepsini açıklayacağız.”
MURAT SANCAK: KITIR KITIR DOĞRANDIK
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray yenilgisinin ardından flaş açıklamalarda bulundu.
Hakemi eleştiren Sancak’ın sözleri şu şekilde oldu:
“Ne diyeyim, hepiniz gördünüz. Ali Şansalan klasiği. Görev adamı, kıtır kıtır doğradı. Arka arkaya sarılar verdi. Oyuncunun gardını kır, sonrası gelir zaten. Hakem; eyyamcılık yaptı, maçı katletti ama Galatasaray’ı da tebrik ederim, iyi oynadılar.”
‘Gurur duyuyorum’
Mavi-Lacivertli ekibin hocası Vincenzo Montella da mücadeleyle ilgili olarak, “Futbolcularımı tebrik ederim. Galatasaray’a karşı 75 dakika gole yakın olan bizdik. Bu tarz atmosferlerde ceza sahası dışından gol yiyerek mağlup olabiliyorsunuz. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Herkes sonuna kadar mücadele etti. Jorge Morel farklı pozisyona oynadı ama çok iyiydi. Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo’ya karşı çok iyi performans sergiledi. Hala hayallerimizin gerçek olduğuna inanıyorum” dedi.
TRİBÜNLERDEN TAM DESTEK
Süper Lig’de zirvede yer alan ve şampiyonluğun an itibarıyla en büyük adayı konumundaki Galatasaray’ı, Adana Demirspor mücadelesinde taraftarları yalnız bırakmadı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Nef Stadı’na adeta akın etti. Zorlu karşılaşmayı 44 bin 782 taraftar izledi. Tribünler bir an olsun susmazken, konuk Adana Demirspor’un da seyircisi, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.
YILDIZLARDA SIKINTI YOK
Adana Demirspor karşılaşması öncesi Galatasaray’da kart sınırında önemli oyuncular yer alıyordu. Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz, bu açıdan sıkıntılı üç isimdi. Üç futbolcu da mücadeleyi kart görmeden tamamladı. Bu arada sarı kart gören oyunculardan Sergio Oliviera, sınıra geldi.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Galatasaray – Adana Demirspor maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Galatasaray – Adana Demirspor maçının tartışmalı pozisyonları…
17. DAKİKADA MAURO ICARDI’NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI VE YARDIMCI HAKEMİN OFSAYT BAYRAĞI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Maç içerisinde izlerken ofsaytın problemli olduğunu düşünmüştüm. Evet, çizgilere bakarsak geriden geldiğini görüyoruz. Video Yardımcı Hakem, burada açık bir penaltının kaçtığını düşünseydi öncesine çizgi çekerdi zaten. Video Yardımcı Hakem’e göre de bana göre de burada açık bir penaltı yok. Oyuncu, rakibiyle giriştiği ikili mücadele sonucunda normal bir temas ile yerde kalıyor. Ofsayt hatalı ama sonrasında bir penaltı olmadığını düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: Penaltı yok. Baştaki pozisyonda da ofsayt bayrağı hatalı kalkmış. İlave bir düşünce belirtmeye gerek olmayacak kadar açık bir pozisyon bence.
Seçim Demirel: Çok tecrübeli bir yardımcı hakem aslında. Normalde kaçırmaz böyle pozisyonları ama yanlış bir ofsayt bayrağı var. Devamında da ikili bir mücadele ki penaltı düşünülemez, devam kararı doğru.
37. DAKİKADA EMRE AKBABA’NIN DRIES MERTENS’E MÜDAHALESİNDE GÖSTERİLEN SARI KART DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Bu pozisyon, maçta yaşananların neticesinde bu atamanın çok problemli olduğunun bir göstergesi. Maçın hakemi, bu maça atanmamalıydı. Geçmişte Adana Demirspor – Beşiktaş maçındaki yönetimiyle Adana Demirsporluların tepkisini çekmiş bir hakemdi. Onun ardından oynanan Beşiktaş – Adana Demirspor rövanşına hakem ekibiyle birlikte atanmış ve çok tartışma yaratmıştı. Yine bir zor maç, yine bir Adana Demirspor maçı ve yine Ali Şansalan nasıl tercih edildi? Yapılan açıklamaya göre yapay zekadan çıkmış. Büyük problem. Sonraki asıl problem de bu maça atanan Video Yardımcı Hakem… 1 yıldır Video Yardımcı Hakemlik yapmayan Bahattin Şimşek, Süper Lig’de ilk Video Yardımcı Hakemliğine Galatasaray – Adana Demirspor maçı gibi sezonun en önemli maçlarından birine atanıyor. Büyük problemdi. Bu pozisyon da eğer Galatasaray bu maçı kazanamasaydı… Galatasaray’ın geçen haftadan da bir serzenişi vardı niye kırmızı kart çıkmadı diye. Bunun üzerinden Merkez Hakem Kurulu’na büyük bir eleştiri kapısı açacaktı.
Deniz Çoban: Bu pozisyon özelinde açıları izlediğimiz zaman hakemi destekleyecek açılar var ancak pozisyonun bütününe bakıldığında Emre Akbaba’nın yaptığı hareketi, rakibin sağlığını tehlikeye düşüren yaralayıcı bir hamle olarak görüyorum. Kırmızı kartı daha doğru bulurum.
Deniz Çoban: Hakem, aslında önceki faulü çalıyor. İlkini çalıyor. İlkinde Emre mi faul yapıyor, Emre’ye mi faul yapılıyor? O da tartışılır. O düdüğü çalarken bu pozisyon yaşanıyor. Şuradan baktığınız zaman tartışmasız kırmızı kart benim açımdan. Bir açı var orada top da kapatıyor ayağının önünü ve sanki ayağı da boşta gibi hakemi destekler gibi gözüküyor. Benim açımdan bu pozisyona kırmızı kart, en doğrusu olurdu. Hep bir alt cezayı uyguladı.
Deniz Çoban: Adana Demirsporlu oyuncu, hiç hakkı olmadığı halde sakatlanmış ve yerde yatan oyuncuyu tutup kaldırmaya çalışıyor. Akintola… Nasıl onu göz ardı edersiniz, kart göstermezsiniz?
Deniz Çoban: Hakemin kararını destekleyebilecek açıların olmasından dolayı Video Yardımcı Hakem’in karışmaması kabul edilebilir. Ben bu hareketin bütününde Video Yardımcı Hakem’i falan kenara bırakıp kırmızı kart çıkması gerektiğini düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: Hız, şiddet, yoğunluk kriterlerinin tamamını bu pozisyonda göremiyorsunuz. Video Yardımcı Hakem açısından baktığınız zaman bazı açılardan o ayağın tam oturmadığını ve Emre’nin hızını, gücünü azaltmak adına ayağını çekmeye çalıştığını görmekteyiz. Dolayısıyla unsurlardan bir tanesinde bile bir sıkıntı olduğu zaman Video Hakem, buna müdahil olamaz. Onun müdahil olmamasına ben saygı duyuyorum.
Bülent Yıldırım: Bu tarz bir pozisyon, ciddi faullü oyun mu değil mi? Oyuncu sağlığı önemli mi? Mertens’in bileği bükülüyor mu? Peki, Emre’nin ayağı bastığı anda dizi kırık mı? Hayır. Mertens olarak benim bileğim döndü mü? Döndü. Bu ciddi faullü bir oyun mudur? Evet. Ben burada kırmızının daha doğru bir karar olacağını düşünüyorum hakemlik tekniği açısından.
Seçim Demirel: Emre Akbaba, önceki pozisyonda topa doğru gitmek isterken Galatasaraylı oyuncu, topu bırakıyor Emre Akbaba’yı blokluyor. Keşke orada Galatasaraylı oyuncunun yaptığı bloklamaya bu düdüğü çalsaydı bunlar yaşanmayacaktı. Maalesef önleyici hakemliği yapamadığı için devamında bunlar yaşandı. Sadece ikinci pozisyona baktığımda da ben, ayağa tam net bir oturma ve yoğunluk göremediğim için hakem kararına saygı duyuyorum ama benim şahsi fikrim kırmızı olsa çok daha doğru olurdu. Sarı verdiği için hakemi de eleştiremiyorum. VAR kesinlikle müdahale edemez zaten bu pozisyona.
39. DAKİKADA CEZA SAHASI İÇERİSİNDE KEVIN RODRIGUES’İN TOPA ELLE MÜDAHALESİ VAR MI, DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Hakemin açısı çok iyi. Açık bir kol değil, kapalı bir kol. Olsun olsun arka tarafında bir yerden sekiyor. Hakem de bunu ifade ediyor. Devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum.
Deniz Çoban: Öndeki oyuncu zaten kafa vuracak diye bekliyor. Bir açıdan beklenmeyen bir top. Koluna çarpmasa vücudundan sekecek. Böyle penaltı olmaz.
Seçim Demirel: Burada bir elle oynama veya penaltı olduğunu düşünmüyorum.
48. DAKİKADA EMRE AKBABA’NIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Defalarca izledim. Başından sonuna baktığımda Torreira’nın Emre Akbaba’nın vuruş kalitesini etkileyen bir müdahalesini göremiyorum. Dolayısıyla buradan bir şey söyleyemiyorum. Bu durumda devam kararı doğru görünüyor. Olası bir karar var ise, vuruş kalitesini bozdu ise ve bunu ispat edebiliyor ise penaltıdan bahsedebiliriz. Ben penaltıdan bahsedilebilecek nitelikte bir şey görmüyorum.
Deniz Çoban: Bu bahsettikleriniz Video Yardımcı Hakem açısından geçerli. Emre Akbaba’nın vuruş kalitesini bozan bir temas olup olmadığı konusunda bir kanıt bulup hakeme göstermeniz olası değil. Video Yardımcı Hakem açısından konuşmuyorum ama top Emre’nin önünde ve kendini şuta hazırlanıyor, Galatasaraylı oyuncu geç kalmış ve arkasına düşmüş. Arkasındayken azami önem göstermeli, rakibinin hareketlerini kısıtlayacak en ufak bir temasta bulunmamalı. Emre, hazırlığını yapıp topa ayağını savururken Galatasaraylı oyuncunun çok küçük de olsa yaptığı temas Emre’nin hazırlığını bozuyor ve kaliteli bir vuruş yapmasını engelliyor. Bu anlattığımı sahada çözmek çok kolay değil. Hakemin kararını eleştirmemekle birlikte burada penaltı verilmesini… Galatasaraylı oyuncu, Emre Akbaba’nın savrulan ayağına temasta bulunuyor. Penaltı verilse daha doğru olurdu.
Seçim Demirel: Ben de burada pozisyonu tekrar tekrar izledim ama çok zorlama bir penaltı olur gibi. Çok net bir müdahale, temas göremiyorum. Hareketlerini kısıtlayan bir müdahale de göremiyorum. Hakemin kararlarını destekliyorum bu pozisyon için.
55. DAKİKADA DRIES MERTENS’E GÖSTERİLEN SARI KART DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Ciddi faullü oyun… Nedir? Hız var mı, şiddet var mı, ayak dizden gergin mi, kramponun vidaları rakibi gösteriyor mu, bu durum oyuncunun sağlığını tehlikeye atıyor mu? Bu saydığım bütün kriterlerin bu pozisyonun içinde olduğunu düşünüyorum. Ayak zeminden oldukça yüksekte, kramponun vidaları rakibi gösteriyor, ayak dizden gergin ve hız, şiddet bu pozisyonun içerisinde… Buna hakem kırmızı kartı gösterse ben doğru yapmış diye ayakta alkışlarım hakemi. Video Yardımcı Hakem açısından konuşursak burada o ayağın tam net oturduğunu görememesi, onu kanıt olarak hakeme gösterememesi Video Yardımcı Hakem’in çaresiz kaldığı nokta. Kramponun vidaları hem ilk ayağına oyuncunun hem de diğer ayağının diz bölümüne denk geliyor. Bir de şöyle düşünelim. Bu ayak diz tarafına denk gelseydi ne yapardı? Bence burada kırmızı kart gerekir.
Bülent Yıldırım: İki oyuncunun da topla oynama şansı var mı? Evet. Bir tanesi daha hızlı davrandı mı? Evet. Diğerinin savurduğu ayak, havada kaldı mı? Evet. Rakibe vurmak için geldi mi? Hayır. Evet, iki tane sıyrık atıyor. Havada, hızlı. Rodrigues’in sağlığı açısından da oldukça riskli bir hamle, kabul. Hakem tekniği açısından bu pozisyon borderline bir pozisyondur. Video Hakem’in müdahale etmemesi normaldir. Hakemin gösterdiği sarı kartın da ben doğru olduğu fikrindeyim çünkü ciddi faulün bütün kriterlerini oluşturacak netlikte bir güçlü darbe görmüyorum. Deniz’in ifade ettiği gibi kırmızı kart gösterir… Saygı duymaktan başka hiçbir şey yapamayız. Burada da sarı kart göstermiş. Burada durum bundan ibaret benim açımdan.
Deniz Çoban: Hız alarak gelip şunu göstermesi… İlkinden kurtarıp ayağını hala çekmeden diğer ayağına da gidip dizine vurması çok da oyuncuyu iyi niyetli göstermiyor bana.
Seçim Demirel: Borderline olduğu konusunda sizinle hemfikirim ama ben de kırmızıya daha yakınım. Çünkü ayağını hiç sakınmıyor, devam ettiriyor. Teşebbüse de diyoruz ya kırmızı kart olur diye. Burada ayağın tam oturmasını beklemenin anlamı yok çünkü ayak, tam otursa kırılacak belki de.
Bülent Yıldırım: Bunu 1 saniye gecikmeyle yapsa kabulüm ben sizinle. Ancak top ortada. Tek fark Mertens’in buradaki bütün hamlesi ve niyeti tamamen topa vurmak. Rodrigues, daha erken davranıyor.
Seçim Demirel: Yaralayıcı bir hareket. Kırmızı daha doğru olurdu diyorum.
59. DAKİKADA SAM ADEKUGBE’YE GÖSTERİLEN SARI KART DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Bariz gol şansı var mı bakalım. Burada Adana Demirsporlu oyuncu, topu kurtarmış olsa dahi defansta iki tane yerleşik oyuncu var. Dolayısıyla bariz gol şansı yok. Şimdi hareketin sertliğine bakalım.
Bülent Yıldırım: Hız var mı? Var. Çok gecikmemiş mi? Evet. Yukarıdan mı? Evet. Bu bir biçme. Hiç top şansı yok. Biraz öncekinde Mertens’in olayı farklı. Orada zamanlama, uzunluk, kısalık… Bu başka bir şey. Akintola’nın sol ayağının kırılmaması onun açısından büyük bir şans. Bu pozisyonun tartışmasız bir kırmızı kart olduğunu düşünüyorum.
Deniz Çoban: O ayak orada sıkışsa zaten sonuçları çok feci olur. Tartışmasız kırmızı.
Seçim Demirel: Ben de aynı fikirdeyim. Kesinlikle kırmızı. Hız var, şiddet var, yaralayıcılık var. Her şey var. Kırmızı olmalıydı.
Seçim Demirel: VAR niye karışmadı? Karışır mı bu pozisyona?
Bülent Yıldırım: Vallahi uzun bir süreden sonra görev alınca neye karışıp neye karışmayacağı konusunda endişe yaşamıştır. Zaten oyunun da kontrolü bozulmuştu. Herhalde artık daha önce giremedim buna da girmeyim diye düşünmüştür. Yalnız bunu izletseydi ben hakemin kırmızı göstereceği fikrindeyim. Rakip oyuncunun sağlığını gerçekten riske atacak her şey var. Akintola’nın sol ayağı kurtulmasa inanın şu anda… Çok geçmiş olsun. Net bir kırmızı bu.
Seçim Demirel: 1-2 saniyeyle kurtarmış.
Deniz Çoban: Hakem, oyuncu sağlığını öncelikli tutacak. Bu maçta hiç tutmadı.
90+6. DAKİKADA GALATASARAY LEHİNE VERİLEN PENALTI KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Bu maçta hakemin ender doğrularından bir tanesi… Oyuncu, çok kontrolsüz bir şekilde atlıyor. Topla oynayamayınca rakibinin topuğuna doğru temas ediyor ve bir penaltı oluyor. Topla oynama niyetiyle yaptığı bir hamle olduğu için hakem sarı kartı göstermiyor. İkinci sarı olmaz. Sadece penaltı olur burada.
Bülent Yıldırım: Rodrigues, topa doğru uzandı. Kontrolsüz geldiği için o ayak topa doğru müdahaleyi başaramadı. Rakibinin bileğine temasta bulundu. Net bir penaltı. Karta gerek olmadığı fikrindeyim ben de.
Seçim Demirel: Ben de katılıyorum size. Penaltı kararı doğru. Deniz Hocamın söylediği gibi bu akşamın nadir doğrularından biriydi.