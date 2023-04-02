Galatasaray – Adana Demirspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Verilmeyen kırmızı kartlar!

‘AYAKLARI KIRILABİLİRDİ’

Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Okan Buruk stoperde formayı Kaan Ayhan’dan alıp, Nelsson’a verdi. Sol bekte Dubois değil, Adekugbe oynarken, Barış Alper’in yerine Mertens sahne aldı.

Mücadele sonrasında konuşan Buruk, şunları söyledi:

“Maça çok iyi başladık. Maç bizim kontrolümüzde gitse de rakibimizin bulduğu pozisyonlar vardı. İlk yarıda çok net bir kırmızı kart pozisyonu vardı. VAR’daki hakem mi çağırmıyor yoksa hakem mi gitmiyor? Bu pozisyonlarda hakemleri VAR’daki hakemler neden çağırmıyor? Çağırmayan hakemler cezalandırılacak mı? Sayın Lale Orta VAR hakemlerini alır, onlara neyin kırmızı kart olup olmadığını anlatabilir. Biz de öğrenelim. Ben bilmek istiyorum.”

‘Kırmızı için…’

“2 haftadır Dubois ve Mertens’in ayakları kırılabilirdi. Ayaklarının kırılması mı gerekiyor kırmızı kart için? Mertens ve Dubois’nın ayakları kırılabilirdi. Geçen hafta sesimizi çıkartmadık ama iki hafta üst üste olunca bunu da konuşmak zorundayız. İlk golden sonra ikinci ve üçüncü golü aramamız bizim için önemliydi. Adana Demirspor bu ligin en iyi takımlarından biri. Adana Demirspor’u kutlamak istiyorum.”