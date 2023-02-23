Galatasaray Adası için yeni plan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Beşiktaş Kuruçeşme’de bulunan Galatarasay Adası için yeni imar planları hazırladı. Adanın mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübüne ve Hazine’ye ait.

Hazineye ait bölümün kullanım hakkı da Galatasaray Kulübü tarafından alınmış durumda. Galatasaray Adası olarak bilinen ve atıl durumda bulunan adanın tekrar kamuya kazandırılması ve kullanıma açılması amacıyla hazırlanan plan, 7 bin 255 metrekarelik alanı kapsıyor.

YÜKSEKLİK SINIRI 5.90 METRE

Plan açıklama raporunda, daha önce adada yer alan ana yapı haricindeki kapalı alanların kaldırıldığı, açık alan miktarının arttırıldığı ve inşaat alanının azaltıldığı belirtildi.

Adanın 5 bin 150 metrekaresi “Kamuya Açık Yüzme Havuzu ve Özel Sosyal Tesis Alanı”, 2 bin metrekaresi “iskele” olarak düzenlendi. Plan notlarına göre yapı yüksekliği 5.90 metre ile sınırlandırıldı. Adada kamunun yararlanacağı spor alanları, yüzme havuzu, teras, çatı bahçesi, eğlence ve yeme içme alanları, restoran, konser etkinlik ve toplantı alanları, davet-organizasyon salonu, satış alanları, sökülür-takılır kış bahçeleri gibi yapılar yapılabilecek. Ada aynı zamanda, 2021 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilan edilen “Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi” sınırları içinde kalıyor.

KAÇAK YAPILAR YIKILMIŞTI

İBB ekipleri, 2017 yılında adadaki imara aykırı kaçak yapıları yıkmış, Galatasaray Kulübü ile adadaki tesisin işletmecisi arasındaki tahliye davası uzun süre devam etmişti. Ada uzun süre moloz yığını olarak boğazın ortasında kalmıştı. Geçtiğimiz yıl, davayı kazanan mülkiyet sahibi Galatasaray Kulübü adanın bir bölümü tekrar inşa ederek hizmete açmıştı.