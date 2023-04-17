Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında yarın saat 20.30’da deplasmanda Alanyaspor’a konuk olacak.
Galatasaray, ligde 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 66 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.