Süper Lig’de 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ve topladığı 66 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 30. haftada Alanyaspor’a konuk olacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

OKAN BURUK İLE ERSUN YANAL 7. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir’i çalıştırırken, Yanal ise Fenerbahçe ve Trabzonspor’un başındaydı. Bu müsabakalarda Ersun Yanal’ın takımları 3, Okan Buruk’un ekipleri de 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 mücadele ise berabere sona erdi.

BOEY, OLIVEIRA, ICARDI, BARIŞ ALPER VE KEREM SINIRDA

Sarı Kırmızılılar’da Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

MAÇ KADROSU AÇIKLANDI

18 Nisan Salı günü Kırbıyık Holding Stadyumu’nda Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray’ın maç kadrosu açıklandı. Sarı Kırmızılı ekipte Yusuf Demir, Emre Taşdemir ve Mathias Ross kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray, Alanyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. https://t.co/7TP3dfv32W

— Fanatik (@fanatikcomtr) April 17, 2023