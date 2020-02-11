Kupada heyecan devam ediyor. Galatasaray ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Alanyaspor ile bu kez evinde karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelede tur atlayan ekip adını yarı finale yazdırmayı başaracak. Peki Galatasaray Alanyaspor ne zaman? Galatasaray Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Alanyaspor maçı 12 Şubat Çarşamba saat 20.30’da başlayacak. Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçı ASPOR’dan yayınlanacak.

GALATASARAY AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇIBİLET FİYATLARI

1. Kategori – 300,00 TL

2. Kategori – 250,00 TL

3. Kategori – 200,00 TL

4. Kategori – 200,00 TL

5. Kategori – 175,00 TL

6. Kategori – 125,00 TL

7. Kategori – 100,00 TL

8. Kategori – 70,00 TL

9. Kategori – 60,00 TL

10. Kategori – 50,00 TL

11. Kategori – 40,00 TL

Misafir – 40,00 TL