Galatasaray, Antalya kampını Alanyaspor maçı ile tamamlayacak

Lider durumda bulunan Galatasaray, ligin 24’üncü haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecekti. Ancak yaşanan depremlerden sonra Gaziantep ekibinin ligden çekilmesi nedeniyle sarı-kırmızılı takım bu haftayı maç yapmadan geçecek ve hanesine 3 puan yazdıracak. Galatasaray ligde ilk resmi maçına 11 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa karşısında çıkacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularının maçsız geçen haftalarda rehavete kapılmasını istemiyor. Sarı-kırmızılı ekip konsantrasyonu yüksek tutmak ve form seviyesini yukarı çıkartmak için 1 hafta kampa girdi. 20 Şubat’ta başlayan bu süreçte Gençlerbirliği ve Pendikspor ile hazırlık maçları yapan Sarı-kırmızılı takım son antrenmanda dörtlü turnuva gerçekleşti. Okan Buruk, bu çalışmada tüm oyuncularıyla tek tek ilgilenip, oyunun durduğu anlarda isteklerini futbolcularına bir bir anlattı.

Sakatlığı devam Uruguaylı kaleci Fernando Muslera kaleci antrenörü eşliğinde özel çalışmalarını sürdürdü. Galatasaray yarın akşam Alanyaspor ile depremzedeler yararına oynanacak maçla birlikte Antalya kampını sonlandırıp İstanbul’a dönecek.

DHA