Galatasaray, Antalyaspor'u konuk edecek

İSTANBUL (AA) – Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbul'da karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde geride kalan 15 haftanın 1'ini bay geçen ve 14 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 29 puanla 16. haftaya lider girdi.

Bu sezon Süper Lig'de 15 karşılaşmaya çıkan Akdeniz temsilcisi ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi gördü. Kırmızı-beyazlı ekip, topladığı 17 puan ve averajla 15. sırada yer aldı.

– Omar Elabdellaoui, forma giyemeyecek

Sarı-kırmızılı ekipte yılbaşı kutlamalarında elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui, kırmızı-beyazlılara karşı sahaya çıkamayacak.

Hastanede tedavisi devam edilen 29 yaşındaki Norveçli sağ bek, takımdaki yerini alamayacak.

– Üç futbolcunun sakatlıkları sürüyor

Galatasaray'da Ryan Babel, Oghenekaro Etebo ve Sofiane Feghouli'nin sakatlıkları devam ediyor.

Kondisyonerler eşliğinde çalışan Babel ile tedavileri süren Etebo ve Feghouli, hafta içinde takım antrenmanlarına katılamadı.

Üç futbolcunun da yarınki müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

– Taylan Antalyalı, kart cezalısı

Sarı-kırmızılı ekibin genç orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, kart cezası nedeniyle Antalyaspor'a karı forma giyemeyecek.

Ligin 15. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan, Akdeniz temsilcisiyle yapılacak karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.

– Beş oyuncu ceza sınırında

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Marcao ve Christian Luyindama, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 17. haftadaki İttifak Holding Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

– Fatih Öztürk, Emre Taşdemir ve Mbaye Diagne dönüyor

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon ve karantina süreci dolan üç futbolcu kadroda yer alabilecek.

Koronavirüs testi pozitif çıkan kaleci Fatih Öztürk ile sol bek Emre Taşdemir'in izolasyon, tedavi ve takip süreçleri tamamlandı. Ailesindeki koronavirüs vakası nedeniyle karantinada olan ve testleri negatif çıkan Mbaye Diagne de takımla çalışmalara başladı.

Üç futbolcu da teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Antalyaspor müsabakasında forma giyebilecek.

– Terim'in cezası sürüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçında cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak.

Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi.

Ligin 14. haftasındaki Göztepe ve 15. haftasındaki Trabzonspor maçlarında cezası nedeniyle görev yapamayan Terim, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde de soyunma odası ve yedek kulübesine gireyemeyecek. Terim'in yokluğunda takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.

Antalyaspor maçıyla cezasının 3 maçlık bölümünü çekmiş olacak Terim'in 1 maçlık cezası kalacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ligin 17. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında görev almayarak cezasını tamamlayacak.

– Terim'siz 2 maçta 6 puan

Galatasaray, cezalı teknik direktör Fatih Terim'in saha kenarında olmadığı 2 maçı da kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Terim'in cezası nedeniyle tribünde olduğu Göztepe ve Trabzonspor müsabakalarından galibiyetle ayrıldı.

– İç sahada son 4 maçını kaybetmedi

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 4 lig maçında mağlup olmadı.

Evindeki son yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 iç saha maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu süreçte MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Göztepe'yi mağlup ederken, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı.

– Son 10 resmi maçta tek mağlubiyet

Sarı-kırmızılı ekip, yaptığı son 10 resmi müsabakada sadece 1 kez yenildi.

Galatasaray, Süper Lig'de 5. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından başlayan süreçte ligde 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıktı.

Fatih Terim'in öğrencileri, ligdeki son 9 müsabakada 7 galibiyet, birer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, kupadaki tek maçta da galibiyetle ayrılan taraf oldu.

– Savunma performansı dikkati çekiyor

Galatasaray, bu sezon savunmadaki performansıyla ön plana çıkıyor.

Kaleci Fernando Muslera'nın uzun süren sakatlığı nedeniyle geçen sezon sorun yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon savunmada etkili bir performans sergiliyor.

Ligde çıktığı 14 müsabakanın 6'sında kalesini gole kapatan ve diğer 8 müsabakada ise 10 gol yiyen Galatasaray, kalesinde en az gol gören takım oldu.

– Okan Kocuk ile galibiyet sayısı daha fazla

Kaleci Okan Kocuk, bu sezonki iyi performansıyla sarı-kırmızılı takımın iyi performansında etkili rol aldı.

Muslera'nın yokluğunda yeni transferlerden Fatih Öztürk ile dönüşümlü olarak kaleyi koruyan 25 yaşındaki file bekçisi, forma giydiği 6 Süper Lig müsabakasında 5 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı. Oynadığı karşılaşmaların 2'sinde kalesini gole kapatan Okan, diğer 4 mücadelede ise 5 gole engel olamadı.

Ligde 8 maça çıkan Fatih Öztürk de 4 karşılaşmada kalesini kapatırken, Okan ile aynı sayıda gol yedi. Ancak Galatasaray, Fatih'in oynadığı 8 lig mücadelesinde 4 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.