Galatasaray-Başakşehir (CANLI)

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes keserken lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe’nin Giresun deplasmanında puan kaybettiği haftada Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Karagümrük beraberliği ve Beşiktaş yenilgisi sonrasında yeniden hava yakalamak adına taraftarı önünde Başakşehir’i mutlaka yenmeyi hedefliyor.
Geçtiğimiz senelerin aksine bu sezon yarışın dışında kalan Turuncu-Lacivertliler’de sezonun ilk yarısında kaybettikleri 7-0’lık maçın rövanşını almayı amaçlıyor. Türkiye Kupası’nda Cim Bom’u saf dışı bırakan Emre Belözoğlu’nun ekibi, ligde de Aslan’a çelme takıp 3 puanı alabileceğine inanıyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
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Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Nef Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başladı. Halil Umut Meler’in düdük çaldığı zorlu mücadele beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor.
Galatasaray-Başakşehir ilk 11’ler:
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Kaan Ayhan, Sam Adekugbe, Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Juan Mata, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Barış Alper Yılmaz
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Joao Figueiredo
Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Shaocong Wu, Edgar Ie, Caner Erkin, Adnan Januzaj, Berkay Özcan, Batuhan Çelik, Paulin Keny, Stefano Okaka,