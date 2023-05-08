59.6 F
Los Angeles
8 Mayıs 2023
AnasayfaAlaturka SporGalatasaray-Başakşehir (CANLI)

Galatasaray-Başakşehir (CANLI)

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes keserken lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe’nin Giresun deplasmanında puan kaybettiği haftada Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Karagümrük beraberliği ve Beşiktaş yenilgisi sonrasında yeniden hava yakalamak adına taraftarı önünde Başakşehir’i mutlaka yenmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz senelerin aksine bu sezon yarışın dışında kalan Turuncu-Lacivertliler’de sezonun ilk yarısında kaybettikleri 7-0’lık maçın rövanşını almayı amaçlıyor. Türkiye Kupası’nda Cim Bom’u saf dışı bırakan Emre Belözoğlu’nun ekibi, ligde de Aslan’a çelme takıp 3 puanı alabileceğine inanıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başladı. Halil Umut Meler’in düdük çaldığı zorlu mücadele beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor.

Galatasaray-Başakşehir ilk 11’ler:

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Kaan Ayhan, Sam Adekugbe, Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Juan Mata, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Barış Alper Yılmaz

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Joao Figueiredo

Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Shaocong Wu, Edgar Ie, Caner Erkin, Adnan Januzaj, Berkay Özcan, Batuhan Çelik, Paulin Keny, Stefano Okaka,

 

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,496BeğenenlerBeğen
16,188TakipçilerTakip Et
3,520TakipçilerTakip Et
7,692TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States