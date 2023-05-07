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7 Mayıs 2023
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Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes keserken lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe’nin, Giresun deplasmanında puan kaybettiği haftada Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar; Fatih Karagümrük beraberliği ve Beşiktaş yenilgisi sonrasında yeniden hava yakalamak adına taraftarı önünde Başakşehir’i mutlaka yenmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz senelerin aksine bu sezon yarışın dışında kalan Turuncu-Lacivertliler’de sezonun ilk yarısında kaybettikleri 7-0’lık maçın rövanşını almayı amaçlıyor. Türkiye Kupası’nda Cim Bom’u eleyerek saf dışı bırakan Emre Belözoğlu’nun ekibi ligde de Aslan’a çelme takıp 3 puanı alabileceğine inanıyor.

Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Nef Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Halil Umut Meler’in düdük çalacağı zorlu mücadele beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

Galatasaray-Başakşehir muhtemel 11’leri:

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Mertens, Kerem, Rashica, İcardi
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Biglia, Januzaj, Deniz, Serdar, Figueiredo

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