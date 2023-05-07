Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes keserken lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe’nin, Giresun deplasmanında puan kaybettiği haftada Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar; Fatih Karagümrük beraberliği ve Beşiktaş yenilgisi sonrasında yeniden hava yakalamak adına taraftarı önünde Başakşehir’i mutlaka yenmeyi hedefliyor.
Geçtiğimiz senelerin aksine bu sezon yarışın dışında kalan Turuncu-Lacivertliler’de sezonun ilk yarısında kaybettikleri 7-0’lık maçın rövanşını almayı amaçlıyor. Türkiye Kupası’nda Cim Bom’u eleyerek saf dışı bırakan Emre Belözoğlu’nun ekibi ligde de Aslan’a çelme takıp 3 puanı alabileceğine inanıyor.
Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam Nef Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Halil Umut Meler’in düdük çalacağı zorlu mücadele beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.
Galatasaray-Başakşehir muhtemel 11’leri:
Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Mertens, Kerem, Rashica, İcardi
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Biglia, Januzaj, Deniz, Serdar, Figueiredo