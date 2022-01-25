Galatasaray Başkanı Burak Elmas konuşuyor (Canlı Yayın)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, katıldığı bir televizyon programında sarı kırmızılı kulüpte yaşananlara dair açıklamalarda bulunuyor…

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim’in ayrılışından beri suların durulmadığı sarı kırmızılı kulübün son durumuna dair açıklamalar yapıyor. Katıldığı televizyon programında merak edilenlere yanıt veren Başkan Burak Elmas’ın açıklamalarından satır başlarını anbean haberimizde bulabilirsiniz…

“Seçim dönemi çalıştığınız ekiple bir takım fikir ayrılıkları olabiliyor. Bunları da dostça, uygun şekilde yolları ayırmak son derece doğal. Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımdan pişman mıyım? Hayır. Geriye bakacak bir şey yok. Galatasaray’ın zor bir döneminde aday olduk. Taşın altına elimizi koyduk. Bu bizim için bir iktidar mücadelesi değil, Galatasaray mücadelesi”