Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Herkes Okan hocaya saygı duyacak!

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük’le 3-3 berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybeden Sarı-Kırmızılı ekipte Mauro Icardi’nin sakatlığı nedeniyle kulübede başlayacağı zorlu mücadelede en ileri uçta kimin görev yapacağı merak konusuydu. Nicolo Zaniolo ile Bafetimbi Gomis iki kuvvetli adayken teknik direktör Okan Buruk, Zaniolo’yu tercih etti.

Kararı değişmeyecek

Başarılı teknik adamın, Gomis’i 21 kişilik kadroya almaması ise dikkat çekmişti. Maçın ardından gerçek ortaya çıktı. Tecrübeli hoca şok gelişmeyi resmen duyurdu. Basın toplantısında konuşan Buruk, “Bafetimbi Gomis, bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Kararının değişmeyeceğini de iletti” ifadeleriyle yaşanan gelişmeyi paylaştı.

‘Barış Alper’i oyuna aldığımız için…’

Cim Bom’da Başkan Dursun Özbek de beraberliğin ardından flaş olayın gerekçesini ve detayını duyurdu. Özbek, “Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında Barış Alper’i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi” ifadelerini kullandı.

‘Yönetim kurulunda konuşacağız’

“Sarı-Kırmızılılar’ın patronu bu tavrın kabul edilebilir olmadığının altını çizerek, “Bafetimbi Gomis’i Türkiye’ye ben getirdim. Dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray’ın bir profesyoneli, Galatasaray’a hizmet etmek durumundadır. Kendisiyle konuştum. Sahadaki patron Okan Hoca. O nasıl takdir ederse, herkes saygı duyacak. Zaten bizim takım öyle bir takım. Herkes, Okan Hoca’ya saygı gösteriyor. Bafe niye böyle yaptı, doğru pek hoş değildi. Yönetim Kurulu’nda bunu konuşacağız. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum” açıklamasında bulundu

.