72.7 F
Los Angeles
23 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporGalatasaray Başkanı Dursun Özbek: Herkes Okan hocaya saygı duyacak!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Herkes Okan hocaya saygı duyacak!

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük’le 3-3 berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybeden Sarı-Kırmızılı ekipte Mauro Icardi’nin sakatlığı nedeniyle kulübede başlayacağı zorlu mücadelede en ileri uçta kimin görev yapacağı merak konusuydu. Nicolo Zaniolo ile Bafetimbi Gomis iki kuvvetli adayken teknik direktör Okan Buruk, Zaniolo’yu tercih etti.

Kararı değişmeyecek

Başarılı teknik adamın, Gomis’i 21 kişilik kadroya almaması ise dikkat çekmişti. Maçın ardından gerçek ortaya çıktı. Tecrübeli hoca şok gelişmeyi resmen duyurdu. Basın toplantısında konuşan Buruk, “Bafetimbi Gomis, bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Kararının değişmeyeceğini de iletti” ifadeleriyle yaşanan gelişmeyi paylaştı.

‘Barış Alper’i oyuna aldığımız için…’

Cim Bom’da Başkan Dursun Özbek de beraberliğin ardından flaş olayın gerekçesini ve detayını duyurdu. Özbek, “Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında Barış Alper’i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi” ifadelerini kullandı. 

‘Yönetim kurulunda konuşacağız’

“Sarı-Kırmızılılar’ın patronu bu tavrın kabul edilebilir olmadığının altını çizerek, “Bafetimbi Gomis’i Türkiye’ye ben getirdim. Dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray’ın bir profesyoneli, Galatasaray’a hizmet etmek durumundadır. Kendisiyle konuştum. Sahadaki patron Okan Hoca. O nasıl takdir ederse, herkes saygı duyacak. Zaten bizim takım öyle bir takım. Herkes, Okan Hoca’ya saygı gösteriyor. Bafe niye böyle yaptı, doğru pek hoş değildi. Yönetim Kurulu’nda bunu konuşacağız. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum” açıklamasında bulundu

Alaturka Spor
Önceki haber
TEM ve D-100’de dönüş trafiği başlaldı
Sonraki haber
Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,476BeğenenlerBeğen
16,190TakipçilerTakip Et
3,514TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States