74.2 F
Los Angeles
20 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporGalatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten camiaya mücadele çağrısı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten camiaya mücadele çağrısı

Alaturka Online
Alaturka Online

Kulüp dergisinin son sayısında Galatasaray camiasına seslenen Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Dursun Özbek, birlik ve beraberlik mesajları verdi. “Galatasaray’ın başarılı olduğu her dönemde olduğu gibi rakiplerimizin, futbolla ilgili kişilerin Galatasaray’a karşı olan olumsuz tutumları aşikar” diyen Özbek, şöyle devam etti: “Bu önceden de böyleydi, bugün de böyle. Biz futbolun sahada, adaletli bir şekilde oynanması gerektiğini hep söyledik, hep savunduk. ‘Sadece Galatasaray için değil, herkes için adalet istiyoruz!’ dedik ve bunu söylemeye de devam edeceğiz. Ancak bazı çevrelerce yapılmak istenenlerin de farkında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Dolayısıyla şimdi çok sıkı bir mücadele zamanı. Bu mücadeleyi sizlerin adına, Galatasaray adına veriyoruz.”

‘Tüm dünyaya ispatladık’

“Biz bu mücadeleyi verirken sizin bizi desteklemeniz çok önemli. O kadar önemli ki, rakiplerimiz artık futbolun sahada oynanmasının dışında, Galatasaray’ın her şeyiyle uğraşmaya başladılar. Eğer birlik ve beraberlik içinde olursak, onlar ne yaparlarsa yapsınlar amaçlarına ulaşamayacaklar. Biz bunu bütün Türkiye’ye, bütün dünyaya ispatladık. Onun için özellikle sezonun bitmesine yakın bu kritik dönemde aynı birlikteliği beraberliği, desteği göstermenizi sizden rica ediyorum. Çünkü biz sizden kuvvet alıyoruz.”

‘Her kupayı kaldırırız’

“Çocuklarımıza torunlarımıza gurur duyacağımız bir Galatasaray’ı bırakmak için hep birlikte çalışacağız. Galatasarayımız için ortak doğruyu birlikte bulacağız ve sonunda yarattığımız bu sevgi ortamı içinde kendimizle de gurur duyacağız. Birlikte düşünen, birlikte hareket eden ve birbirini seven bir Galatasaray her sorunu çözer, her başarıyı kazanır, her kupayı da kaldırır. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

 

Alaturka Spor
Önceki haber
Fenerbahçe’yi küsküleri sırtladı! Kaderi değiştiren adamlar…
Sonraki haber
Neredesin şampiyon? Trabzonspor ağır yaralı!
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,467BeğenenlerBeğen
16,195TakipçilerTakip Et
3,516TakipçilerTakip Et
7,698TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States