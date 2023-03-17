Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Jorge Jesus, Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo açıklaması

Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Konya’nın Galatasaray’ın en çok sevildiği şehirlerden biri olduğunu ifade eden Başkan Dursun Aydın Özbek, “Konyaspor ile maçımız var. Bunun için Konya’ya geldik. Konya’daki derneğimizde Galatasaraylılar ile sohbet ettik, onlara projelerimizi anlattık. Hepsine teşekkür ediyorum. Bize büyük ilgi gösteriyorlar. İnşallah bu ilgi giderek büyüyecek. Konya’nın da bizim kalemiz olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

‘BİZİM BİR ŞEY SÖYLEMEMİZ DOĞRU OLMAZ’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un, maçların sahada kazanılmadığına dair basın toplantısı açıklaması sorulması üzerine Özbek, “ Jesus önemli bir kulübün, bizim ebedi dostumuz, ezeli rakibimiz olan önemli bir kulübün antrenörü. Dolayısıyla yorumları hakkında bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. İfade ettiği şeylerle ilgili merciler, kişiler gerekeni söyleyip yapacaklardır diye düşünüyorum. Bizim bu konuda yorum yapmamızın doğru olacağını düşünmüyorum.” diye yanıt verdi.

‘MHK KONUSU İLE İLGİLİ TFF AÇIKLAMA GETİRECEKTİR’

MHK ile ilgili ortaya atılan, Kasımpaşa maçımızdaki VAR görüntülerinin sızdırıldığına dair iddiaların sorulması üzerine Dursun Özbek, “Bunu bu sabah gördüm. Sosyal medyaya düşmüş. Böyle bir şeyin olabileceğine inanamıyorum. İnanılır gibi değil. Eğer orada anlatılanlar, söylenenler doğruysa inanılır gibi değil! Futbol camiası olarak bu kısır tartışmaların, çekişmelerin son bulmasını istiyoruz. Onun için sadece şu kadarını ifade edeyim; eğer bu sosyal medyadaki görüntüler ve söylenenler doğruysa inanılması mümkün değil. Nasıl böyle bir şey olabiliyor? Ortaya böyle bir durum nasıl çıkabiliyor? Şahsen buna inanmak istemiyorum. Konu ile ilgili değerli TFF ve yöneticileri bir açıklama getirecektir diye düşünüyorum.” yorumunu yaptı.

‘ZANIOLO VE ICARDI’NİN KALMASINI İSTİYORUZ’

Sevilen iki oyuncumuz Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo’nun kulüpteki geleceklerinin sorulması üzerine Galatasaray Başkanı, “Zaniolo bizim kontratlı futbolcumuz. Dört yıl daha Galatasaray’a hizmet edecek. Çok önemli bir futbolcu. Futbol dünyası için transferde gitme ve gelmeler mümkün. Sezon sonunu görüp neler olacağına bakmak lazım. Icardi de çok önemli bir oyuncu. Galatasaray’a büyük emek veriyor. Sezon sonunu beklememiz lazım. Taraftarın bu futbolcularla ilgili memnuniyetini görüyorum. Biz de buna ilgisiz değiliz ama Galatasaray’ın olanakları çerçevesinde bu futbolcuların kalması için elimizden geleni yapacağız” dedi.