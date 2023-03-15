Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten müjdeli haber

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kemerburgaz Tesisleri’ne taşınma tarihini açıklayan Özbek ayrıca NEF Stadı yanında bulunan 62 dönümlük araziyi 49 yıllığına kiraladıklarını açıkladı.

“Mecidiyeköy’deki Leo Residences projesi, Galatasaray’ın motor projesi. Bu proje, Galatasaray’ın yolunu açacak projelerin anası.”

“HEDEFİMİZ BANKALAR BİRLİĞİ’NDEN ÇIKMAK”

Florya projesinin yapılması ile mali bağımsızlığımızı sağlamış olacağız. Projenin satışından sonra ortaya çıkan sayı, Galatasaray’ın Bankalar Birliği’ne olan borcunu ödedikten sonra önündeki 25-30 senesini dizayn edecek bir para. Hedefimiz, Bankalar Birliği’nden en uygun zamanda, kulübümüze en faydalı olacağı zamanda çıkmak.”

RİVA’DAN 2 MİLYAR TL GELİR

“Riva projemiz var, her hafta gidiyorum ve takip ediyorum. Riva’da 135-140 tane bize ait villa var. Biz hasılatı paylaşacağız. Maliyet artışı bizi ilgilendirmiyor. 2 Milyar TL üzerinde bir gelirimiz olacak.”

KEMERBURGAZ’A TAŞINMA TARİHİ!

“Ağustos sonu Eylül başında Kemerburgaz Tesisleri’ne taşınacağız. Stadımızın yanında Vadi İstanbul’a doğru inen 62 dönümlük arazi var. Galatasaray Kulübü olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden 49 yıllığına bu araziyi kiraladık.”