Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten sert açıklamalar “Kimse aklımızla alay geçmesin”

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek NEF Stadı’nda son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

DURSUN ÖZBEK’İN AÇIKLAMALARI

Son günlerde olan gelişmeler yüzünden bu açıklamayı yapıyoruz. Kasımpaşa maçına olanlarla ilgili başlamak istiyorum. Zaniolo’ya yapılan hareket, sonrasında yapılan açıklamalar bütün bir sezona ışık tutmaktadır. Lale Orta görev tanımım dışına çıkarak hakem kamuoyuna baskı yapmıştır. Bunu yaptığı açıklamalardan da anlıyoruz. Ne yazık ki TFF yönetim kurulundan kimse açıklama yapmamıştır. Buradan TFF yönetimi ile Lale Orta’nın aynı fikirde olduğunu anlıyoruz.

“BİR PROGRAMCI İSTİFA ETTİ”

“Lale Orta’nın müdahale ettiği programdaki bir arkadaşımız istifa etmiş. Lale Orta ‘EYT yüzünden’ dedi. Birinin aklıyla alay etmek istediğiniz zaman bu tip örnekler verirsiniz”

“KİMSE AKLIMIZLA ALAY ETMESİN”

Bir kişi hem savcı hem de hakim olamaz. Sayın MHK Başkanı hem savcılığa hem de hakimliğe soyunmuştur. Bunu kabul etmiyoruz. Kimse bizim aklımızla alay etmeye kalkmasın. ‘Tuz koktu’ demiştik. Hâlâ da bu durum devam ediyor.

“TFF NEDEN SUSUYOR?”

“TFF neden susuyor? Niçin ve kimden çekiniyorsunuz? Bütün bir sezona ışık tutacak bir olayda herkes susuyor. Sayın Lale Orta, TFF’nin sözcülüğünü yapıyor ve olaylara açıklama yapmak zorunda kalıyor. Sayın Başkan, yönetim kurulu, neden çekiniyorsunuz?”

“RAKİP TAKIM TARAFTARI HAKEMİ F.BAHÇE MAÇINA VERDİLER”

“TFF, bizi hakemlerin bir algoritma ile atandığına ikna etmeye çalıştılar. Rakibimizin maçındaki hakemin, Galatasaray’ı sevmediği ve rakip takım taraftarı olduğunu ortadayken, bu hakemi şampiyonluğu ilgilendiren maçta rakip takımın maçına veriyorsunuz! Bunu algoritmaya yazarken unuttunuz mu?” Rashica’ya yapılan hareket Konya’da penaltı değil ama Alanya’da penaltı!

“SÜREKLİ MAĞDUR EDEBİYATI YAPIYORLAR”

Maçı sahada kazanacağını söyleyen bir kulüp, neden devre arasında açıklama yapıyor? Daha önünüzde 45 dakika var. Amaç belli! Kendi lehlerine yapılan hataların üstünü kapamak. Sürekli mağdur edebiyatı yapıyorlar. Aslında her şey planlı. Geçen sene ligi 13. bitiren takımın bu sene bu performansı göstereceğini tahmin edemiyorlardı.

“ADALETİ SİZE RAĞMEN GETİRECEĞİZ”

“Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan vazgeçin. Kendi taraftarınızı kandırmak için uğraşmaktan vazgeçin. Ne yaparsanız yapın, biz kazanacağız ve sahada kazanacağız. Adaleti, size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz. Utancı gidenin kalbi ölür. Artık sizi hiçbir şeyin utandırmayacağını biliyorum. Şimdi çekilin karanlık köşelerinize, biz Türk futboluna aydınlığı size rağmen getireceğiz.”