Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten TFF’ye çıkarma

Galatasaray Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş’la karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımın kritik mücadelesi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı yarın, 29 Nisan Cumartesi, 30 Nisan Pazar ve 1 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig’in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Beşiktaş – Galatasaray derbisinde Ali Şansalan düdük çalacak.

DURSUN ÖZBEK TFF’DE

Galatasaray’dan Türkiye Futbol Federasyonu’na sürpriz çıkarma… Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Dursun Özbek, dün öğle saatlerinde TFF’nin Riva’daki binasına giderek Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Büyükekşi’ye önceki akşam yaptığı 2.5 saatlik ziyaretti. Bu toplantıda Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin hakeminin konuşulduğu iddiası Sarı-Kırmızılılar’ın tepkisini çekince, Özbek de görüşme detaylarını öğrenmek üzere soluğu Riva’da aldı.

Dursun Özbek’in Riva’dan ayrıldığı sırada çekilen fotoğrafı sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

KURMAYLARINA DETAYLI ANLATTI

Özbek’in Büyükekşi ile konuştuğu diğer konu da derbiye Ali Şansalan’ın atanmasıydı. Galatasaray Başkanı, kararın gerekçelerini öğrenip, camianın rahatsızlığını ilettikten sonra bir açıklama yapmadan TFF binasından ayrıldı. Dursun Özbek daha sonra hem 2. Başkan Metin Öztürk’e hem de Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’a, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptıkları görüşmenin detaylarını aktardı.