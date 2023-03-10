Galatasaray Başkanvekili Erden Timur müjdeyi verdi!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, takımın yeni sezon itibarıyla Kemerburgaz’daki yeni tesislere taşınacağını müjdeledi. Kulübü ekonomik açıdan düzlüğe çıkaracak projeler hakkında detaylı bilgiler veren Timur, şunları kaydetti: “Bugüne kadar bu kadar planlanmış, sürdürülebilir bir sistem, model yapılmadı. Mecidiyeköy otel olarak yapılmıştı, sonra ofise çevirilecekti, onu konut projesine çevirdik. Konut projesini Burak başkan zamanında projelendirip iletmiştim. Dursun başkan zaten gayrimenkuller konusunda her şeyi çok hızlı, öncü şekilde yapar. Mecidiyeköy’deki daireler hızlıca satıldı. Oradan gelen para, satın alınan 40 dönümlük Florya arsasının 1 milyar 100 milyonluk kredisinin ödenmesi için blokede tutuluyor, hem para hem evraklar.”

‘4 kademeli denetim modeli’

“Seçimden önce söylemiştik blokeli bir sistem olacak, 4 kademeli bir denetim modeli olacak. Mecidiyeköy’ün zaten maliyeti çok az, geliri fazla. Biz Florya arsasının finansmanını bankalardan sağladık, zaten bunun bir kısmı bloke hesapta toplanmış durumda. Emlak Konut’a ödendi.”

‘Etap etap inşa edeceğiz’

“Kemerburgaz’ın inşaatına başlandı, yakında temel atılacak. Aslında deprem olmasaydı şubat ayının ikinci haftası temel atılacaktı. Kemerburgaz’a artık kaynakların doğrultusunda eylül aylarında taşınacağız. İlk etabı yapılıyor daha sonra ikinci etabı yapılacak. Florya’ya ruhsat almamıza bağlı olarak haziran ya da temmuz ayında başlanacak. Florya’yı da kısım kısım, etap etap yapacağımız için orada uluslararası markalarla çalışacağız.”

‘Tüm gelir Galatasaray’a’

“Florya’nın tüm gelirleri Galatasaray’a kalacak.Hasılat karşılığı ya da kat karşılığı bir anlaşma olmayacak. Yönetimini biz yapacağız. İnşaatı ihale sistemiyle birileri yapacak, biz (Nef) yapmayacağız. Bu kaynakların hepsi bloke hesaplarda olacak ve fon oluşturulacak.Hiçbir yönetim o fonu, ana parayı harcayamayacak, sadece o fonun getirisini harcayacak. O fonun sadece getirisinin tamamı harcansa bile yine sürdürülebilirlik anlamında bir eksiklik olur. Onlar ayrı ayrı olacak.”

‘Varlık kazandırma fonu’

“Bir altyapı fonu olacak, altyapı fonunun getirisi altyapıya harcanacak. Yeni varlık kazandırma fonu olacak, onun getirisi ile Galatasaray yeni varlıklar alacak. Galatasaray Future diye daha teknoloji anlamında yatırımlar yapacak küçük bir fon olacak. Amatör branşlar için fon olacak. Onlar dışındaki kısmı yönetim getirisini harcayabilecek. Bu da hiç olmayan bir model. Genel kuruldan da bu şekilde geçirdik. İnşallah sürdürülebilir bir çözüm olacak.”

Müzayede bugün lisede yapılacak

Galatasaray’da deprem bölgelerine gönderilmek üzere düzenlenecek olan müzayede de bugün gerçekleşecek. Organizasyon saat 19.05’te Galatasaray Lisesi’nde başlayacak. Açılışta başkan Dursun Özbek konuşacak ve bugünekadar neler yaptıklarını, bundan sonraki süreçte hangi destekleri vereceklerini açıklayacak.