Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: Net bir operasyon var!

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor’u 2-0’la geçti. Zorlu bir engelden 3 puan çıkarmayı başaran Sarı-Kırmızılı cephe, hakem Ali Şansalan’a tepkili…

İlk tepki Okan Buruk’tan geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kazanılan maçın ardından, “İlk yarıda bir kırmızı kart pozisyonu vardı. Mertens’in ayağına müdahale var. Hakem neden çağrılmıyor? Konyaspor maçında da benzer şey oldu. Neden VAR, hakemleri çağırmıyor, çağırıyor da hakemler mi gitmiyor? Çağırmayan hakemler cezalandırılacak mı? Çok merak ediyorum, bunları bize umarım açıklarlar. Ya da Lale Orta hakemleri, bizleri alır ‘Hangisi kırmızı kart, ne kırmızı kart?’ bunları anlatmalılar, bilelim. İki haftadır hem Dubois’in hem de Mertens’e olan fauller net kırmızı kart. Konya’da da rakip kırmızı kalabilirdi, sonuç farklı olabilirdi. Bugün kazandık ama kazanamayabilirdik. Ya bize açıklansınlar bu durumları ya da çıksınlar ‘Hakemlerimiz hata yaptı’ desinler. Geçen hafta ses çıkarmadık, bugün kazandık ama ses çıkartmak zorundayız” dedi.

‘Belli ki puan farkının açılması istenmiyor’

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur da zaferin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Sert konuşan Timur, “10 Hafta bize VAR yasağı vardı, şimdi kırmızı kart yasağı var. Taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği kırmızı kart pozisyonlarında VAR devreye girmiyor. Ligde fark azaltılsın diye herhalde verilmiyor. Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız. Belli ki puan farkının açılması istenmiyor. Yarıştaki rakibimizin oyuncusuna kırmızı verilmedi. Ryan Donk’un pozisyonu var. Gerginlik olmasın diye yapılan açıklamalara karşılık vermedik. Belli ki net bir operasyon var. Bu masa başı olayı demek ki var. Türk futbolunu ayaklar altına alsanız bile ceza da olmuyormuş. Gösterilmeyen tavır, en önemli göstergesidir” yorumunu yaptı.

‘Çok çok vahim durumlar’

Durumun iyi olmadığını dile getiren Erden Timur, “Yapılan şeyler çok açık. Ligimizin değerini Avrupa’da yerle bir eden bir açıklamadan sonra hiçbir şey yapılmaması, TFF’nin görüşünü gösteriyor. Çok çok vahim durumlar var. Bunların hepsini de lig bittikten sonra, sonuç ne olursa olsun açıklayacağız. Tüm odaklara sesleniyorum. Ne olursa olsun, bizi bu yoldan döndüremeyecekler. Adalet arayışımız herkes içindi. Lehimize bir şey olduğunda da aynı olgun davranışı sergileyeceğiz” şeklinde konuştu.