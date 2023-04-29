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29 Nisan 2023
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Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Alaturka Online
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