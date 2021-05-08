Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 40. haftasındaki derbide Galatasaray'a 3-1 yenilen Beşiktaş'ta kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ, rakiplerine göre hala avantajlı olduklarını ve kalan 2 maçı kazanarak şampiyonluğa ulaşacaklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Kocadağ, "Bu akşam istediğimiz sonucu alamadık. Zor olacağını biliyorduk. Galatasaray'ın geniş bir kadrosu var. Bizim de eksiklerimizin olduğu bir gündü. Bu maça çıkmadan önce 4 puana ihtiyacımız vardı. Çok büyük avantajımız vardı. Büyük avantajımız devam ediyor. Son 2 maç. Beşiktaş herkese ve her şeye rağmen, planlara karşı ve her şeyi yıka yıka bugünlere geldi. Kalan 2 maçta çok değerli rakiplerle oynayacağız. Sahaya kazanmak için çıkacağız ve şampiyonluğu alacağız. Buna eminim." ifadelerini kullandı.

Ligde son 2 haftaya Fenerbahçe'nin 2, Galatasaray'ın da 3 puan önünde 81 puanla lider girdiklerini hatırlatan Kocadağ, "Şampiyonlukla ilgili hiçbir endişem yok. Çok daha önce bu işi bitirebilirdik. Nasip böyleymiş. Bizim maçlarımızda puan kaybedebileceğimiz çok konuşuluyor. Ancak diğer rakiplerimiz de bu ligden takımlarla oynuyor. O takımların da camiaları, hocaları ve taraftarları var. Onlar da mücadele verecektir. Onların da puan kaybedeceğini düşünüyorum." diye görüş belirtti.

Derbinin hakemi Cüneyt Çakır ile ilgili de eleştirilerde bulunan Emre Kocadağ, şunları kaydetti:

"Geçen haftalarda Cüneyt Çakır ile ilgili 'Form düşüklüğü var' demiştim. Bu form düşüklüğünün giderek arttığını gördük. Takdir haklarında bütün kararları Beşiktaş aleyhine kullandı. Bizim penaltıdan sonra Galatasaray yedek kulübesinin etkisinde kaldığını gözlemledik. Bir sürü hata var. En basiti Atiba'nın çıkmayan topuna yardımcı hakem bayrak kaldırıyor ve top gol oluyor. Bizi maça ortak etmemek için yanlış kararlar verdiğini düşünüyoruz. Bunlara takılmayacağız. Bu saatten sonra şampiyonluğu Allah'ın izniyle bırakmayacağız."

Emre Kocadağ, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Vincent Aboubakar ile ilgili bir basın mensubunun "Sözleşme problemiyle ilgili olarak, sakatlığı dışında herhangi bir oynamama sebebi var mı?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle sözleşme nedeniyle oynamadığını düşünmüyor. Öyle değil. MR'ında sağlık kurulu hocamız sıkıntı gördü. Kendini hazır hissetmesi gerekiyor. Oyuncu sağlığı her şeyden önemli. Bir sıkıntı yok. Ağrısının geçtiğini hissettiği an sahada olacak. Aboubakar olmadan da bir sürü maç kazandık. Tek bir oyuncuya bu işi bağlamanın esprisi yok."