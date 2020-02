Galatasaray, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attı

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası’nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kutlu ve Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele katıldı. Geçtiğimiz Kasım ayında Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu’nu oluşturan Galatasaray Spor Kulübü, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) imzalayarak Türkiye’de bu inisiyatife üye olan ilk spor kulübü oldu. Kulüp ayrıca Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) 7 ilkesine uyacağını da taahhüt etti.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bu anlaşmanın ilk olmadığını belirterek, “Birleşmiş Milletlerle daha önce gerek UNICEF gerek UNDP kapsamında iki iş birliğimiz daha olmuştu. Bu bize övünç veriyor. Galatasaray Spor Kulübü olarak dünya çapında oluşumlarda rol almak, onlara katkıda bulunmak; dünya barışına ve insani iş birliğine katkı yapmak bizi çok mutlu ediyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne attığımız imzayla neyi anlatmaya çalışıyoruz? Kulüp olarak biz dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan sözleşmeye, uluslararası ismiyle Global Compact’a imzamızı atıyoruz. Galatasaray bu inisiyatife üye olan ilk ve tek Türk spor kulübü. Rakiplerimize saygıyı bir kenara bırakmadan söylüyorum; böylece biz kulüp olarak yine olumlu anlamda bir ilki ve eni gerçekleştirmiş oluyoruz” dedi.

Başkan, “Bununla da övünüyoruz. Bu sözleşmeyi toplumsal duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanındaki tüm çalışmalarımızın ana çerçevesi olarak kabul ediyoruz. Bunun yanı sıra, ki en önemli bölüm bu, kadının güçlenmesi prensiplerinde; Global Compact Sözleşmesi’nin içindeki en önemli faaliyetlerden birisi kadının güçlendirilmesi, kadının toplumda daha güçlü hale getirilmesinin gerçekleştirilmesine yönelik ilkelerde Birleşmiş Milletlerle iş birliğine gidiyoruz. Özellikle son yıllarda kadınlarımıza yapılan şiddetin, haksızlıkların karşısında olduğumuzu; fiilen de dünya çapında etkinlik olarak değerlendirdiğimizi ilan ediyoruz. Bu taahhüdümüz ile, önümüzdeki günlerde insan kaynakları politikamızdan sporcu yetiştirme süreçlerine, taraftara ulaşmaya ve toplumda farkındalık sağlamaya kadar geniş bir yelpazede sorumluluk almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, “Şunu da belirteyim; biz UEFA’yla olan görüşmelerimizde de hep şunu anlattık. Galatasaray sadece bir futbol kulübü değil, diğer iki büyük kulübümüz gibi cumhuriyetimizle birlikte büyümüş bir spor kulübü. Diğer kulüplerimiz de giderek bu alanda faaliyetlerini artırıyor, bir görev ediniyor. Nedir bu görev? Bütün spor dallarında faaliyet göstermek, gençliğin eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak. Ben buna övünçle, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı da katabilirim. Türk gençliğinin eğitim ve öğretimini, bazen neredeyse Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın üstlenmesi gereken görevleri üstleniyor, uhdesine alıyor. Zaten devlet bu nedenle genel olarak bu kulüplere yardımcı olmaya çalışıyor. Bunu lütfen bu bağlamda görün. Devlet, şu ya da kulüp puan alsın, maç kazansın diye kulüplere destekte bulunmuyor. Bizler sadece futbol kulübü değiliz. Bizlerin sosyal sorumlulukları var. Bakın bugün birlikteyiz, Birleşmiş Milletler’in bir programıyla birlikteyiz. Bir efor sarf ediyoruz. Demek ki büyük kulüpler sadece futbol kulübü değil, aynı zamanda toplumun çimentosu, onların eğitilip yetişmesinde önemli bir araç, enstrüman ve görev uhde ediyor” diye konuştu.

Sadece futbol kulübü olmadıklarını söyleyen Cengiz, “Bizler spor kulübüyüz, genel anlamda 13-14 dalda, binlerce sporcusu olan kulüpleriz. Sadece Galatasaray’da 1700 sporcu var. Kadın, erkek… Basketbol, voleybol, judo, atletizm… Aklınıza gelebilecek tüm dallarda, hiçbir ayrım gözetmeden her iki cinse eşit yaklaşarak görevimizi yapıyoruz. Birleşmiş Milletler’in de bu bağlamda bu iş birliği için bizi seçmesinden, yine rakiplerimize saygıyı bir kenara koymadan, onur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Dilek Kutlu: ‘Galatasaray her zaman ilkleri yapar ve öncüdür’

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kutlu ise, sarı-kırmızılı kulübün kadın yönetim kurulu üyelerine verdiği destekten dolayı Başkan Mustafa Cengiz’e teşekkür etti ve sözlerine şöyle devam etti:

“Galatasaray’ın iki kadın yönetim kurulu üyesinden biriyim. Çocuklarımızın, dünyamızın geleceği için harekete geçmeli, her taşın altına elimizi sokmalıyız. Bugün imzalayacağımız bu anlaşma ile de bu sorumluluk duygusu yatmaktadır. Sayın Mustafa Cengiz’e sunduğumuz her projede kadınlara verdiği sonsuz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Biz bugün çok büyük bir işe ve işbirliğine imza atıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak için pek çok etkinliğimiz olacak. Her kesimden Galatasaraylı bu konuda bize destek oldu, hepsine teşekkür ediyorum. Sporun birleştirici gücü ile yapılması gerekenleri yapacağımıza inancımız tamdır. Galatasaray her zaman ilkleri yapar ve öncüdür. 2020 yılında Galatasaray’da her türlü şiddetle mücadeleyi görev edindik. Kadına şiddet konusunda bir çalışma başlatmayı tercih ettik. Tabi sadece şiddet kadına değil, çocuklara, insana şiddet konusunda da program çalışmalarımız olacak.”

Melda Çele: ‘Spor kulüpleri, geniş kitlelere ulaşma gücüne sahip’

Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele de, “Spor kulüpleri, dünya genelinde milyonlarca insanın takip ettiği spor müsabakaları ve taraftarları aracılığıyla geniş kitlelere ulaşma ve onları daha iyi bir dünya için dönüştürme gücüne sahip. Bu gücünün farkına vararak etkisini sürdürülebilir bir dünya için kullanmaya karar veren ve bunu UN Global Compact’i imzalayarak kamuoyu ile paylaşan Galatasaray Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. İnsan, insanlık olarak zor ve karmaşık bir konjonktürden geçiyoruz. Ortak bir geleceğin hayali için, inşası için beraber çalışmalı ve iş birlikleri kurmalıyız. Türkiye’den UN Global Compact’i imzalayan ilk spor kulübü olarak başlattığınız bu dönüşümün ve öncülüğün kar topu etkisine neden olarak yaygınlaşmasını temenni ederim. UN Global Compact olarak imzacısı olan kuruluşlarımızı sürdürülebilir bir gelecek için daha fazla sorumluluk almaya teşvik ediyor, onları bu yolculuklarında kaynaklarımız, uzmanlığımız ve programlarımızla destekliyoruz. Mustafa Başkanım, Dilek Hanım, bu konudaki farkındalığınız, öncülüğünüz ve daha da önemlisi eyleme geçtiğiniz için sizlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.