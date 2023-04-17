Galatasaray, Boey giderse Fransa’dan o ismi alacak!

Sarı-Kırmızılılar’da kiralık olarak forma giyen Mauro İcardi ve Milot Rashica konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce gelen haberlere göre iki futbolcunun da takımda kalmak istediği biliniyordu. Ancak hem İcardi hem de Rashica, bu konu için teknik direktör Okan Buruk ve başkanvekili Erden Timur ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. İki yıldızın da Buruk ve Timur’a Cim Bom’da bir hayli mutlu olduklarını ilettikleri bilgisine ulaşıldı. İcardi ve Rashica, bonservislerinin alınmasını ve kariyerlerini Galatasaray’da sürdürmek istediklerini net bir şekilde belirttiler.

Görüşmeler devam ediyor

Bu arada bonservisi PSG’nin elinden bulunan İcardi için görüşmeler devam ediyor. 30 yaşındaki santrfor için Fransız ekibi PSG, yaklaşık 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istiyor. Galatasaray ise tüm şartları zorlayıp, Arjantinli süperstarı renklerine bağlamak istiyor. İngiltere’den Norwich City’den kiralanan Milot Rashica’nın kulübüyle de temaslar devam ediyor. Orta yol bulunması halinde Rashica’nın da tapusu alınacak.

Gomis de devam etmek istiyor

Kritik anlarda attığı gollerle bu sezon Aslan’a hayat veren Bafetimbi Gomis’in, normal şartlar altında sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ancak Fransız yıldız, her şeye rağmen 1 sene daha Galatasaray’da kariyerine devam etmek istiyor. 25 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 37 yaşındaki futbolcunun, kariyerini Sarı-Kırmızılı kulüpte noktalayabileceği bilgisine ulaşıldı. Gomis, bu yüzden 1 sene daha Cim Bom’da kalmak istiyor.

Yunus için flaş iddia

Bu sezon 23 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Yunus Akgün için flaş bir iddia ortaya atıldı. Eyüpspor’da teknik direktörlük koltuğuna getirilen Galatasaray’ın efsane isimlerinden Arda Turan’ın, 22 yaşındaki oyuncuyu istediği öne sürüldü. Eğer Eflatun-Sarılı ekip, Süper Lig’e yükselirse bu transferin gerçekleşme ihtimalinin olduğu da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Zaniolo rekor kırdı

Son oynanan Kayserispor maçında da rakip fileleri havalandıran Nicolo Zaniolo, Sarı-Kırmızılı kulüp adına önemli bir rekora imza attı. Daha önce Galatasaray’da Mostafa Mohamed, ilk 3 iç saha maçında gol atma başarısı gösterip, tarihe geçmişti. İtalyan futbolcu, Mısırlı yıldızdan sonra bunu başaran ilk oyuncu oldu. Bu arada 4 maçta 3 gol atan Zaniolo, bunu sadece 128 dakikada başardı.

Alternatif arayışı sürüyor

Galatasaray’da bu sezon sağ bekte gösterdiği performans ile lige damgasını vuran ve bu bölgedeki rakiplerine açık ara fark atan Sacha Boey’in her geçen gün talipleri artıyor. Fransız savunmacı için İngiltere ve ülkesi Fransa’dan birkaç takımın devrede olduğu öğrenilirken, iki takım da 22 yaşındaki yıldız için devreye girdi. Hollanda’dan Ajax ile İspanya’dan Celta Vigo’nun da Boey’i takibe aldığı öğrenildi. Hâl böyle olunca Sarı-Kırmızılılar da Boey’in satılma ihtimaline karşılık olarak alternatif arayışlarına devam ediyor.

Bonservisi yok

Fransız basınından Foot Mercato’ya göre Aslan, yıldız oyuncunun alternatifini buldu. Kiralık olarak Montpellier’de forma giyen, bonservisi ise Portekiz’den Guimaraes’te bulunan Faleye Sacko ile Cim Bom’un ilgilendiği öne sürüldü. Eğer Boey satılırsa 27 yaşındaki oyuncuya teklif götürülme ihtimali bulunuyor. Öte yandan Malili oyuncunun da Galatasaray’a sıcak bakabildiği bilgisine ulaşıldı.