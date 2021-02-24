Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) – Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki çalışmaya ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra pas oyunları oynanan antrenmanın ana bölümünde 10'a 10 dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.

Son bölümde interval koşuların yapıldığı antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Marcelo Saracchi, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti. Emre Taşdemir ise fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.