Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

İSTANBUL (AA) – Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda 2-0 yenildikleri Galatasaray maçında net pozisyonlar bulmalarına rağmen değerlendirememelerinin üzücü olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakada 7 net gol pozisyonlarının olduğuna değinen Bakkal, "Bu kadar net pozisyon yakaladığımız maçtan puansız ayrılmak üzücü. Bir takım Galatasaray'a karşı özellikle deplasmanda ne kadar pozisyon bulabilir ki? Maçın 37. dakikasına kadar istediğimiz bir oyun vardı. Top Galatasaray'daydı ama pozisyon vermemeyi başardık. İki net pozisyonumuz var. Böyle pozisyonları yakaladığınız zaman atacaksınız. Gomes'in şutu gol olsa farklı şeyler konuşabilirdik." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı futbolcu Mustafa Muhammed'in attığı ilk golün karambol olduğunu dile getiren Bakkal, "İkinci golde tartışmalı bir durum var. Maç önü planımız ilk golü yiyene kadar tuttu. İkinci devre çift santrfora dönmeyi planladık. Dönünce de net pozisyonlara girdik. Dördü golle sonuçlanabilecek 7 net pozisyonumuz var. 90 dakika disiplinden kopmayan, mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Üzgünüz ama çarşamba günü Fatih Karagümrük ile karşılaşacağız. Şimdi ona hazırlanacağız. Sonuç kötü de olsa iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Bu üretkenliğimiz devam ettiği sürece çoğu maçı kazanabilecek bir takımız." ifadelerini kullandı.

Mesut Bakkal, hakem kararlarıyla ilgili, "İkinci golde Arda'nın hareketlenmesi tartışmasız ofsayt. İlk yarı 1-0 geride girebilsek farklı olabilirdi. İkincisi, Emrah'a yapılan faulde Arda'nın sarı kart istediğini oyuncularım söyledi. Hakem sırtını dönüp gitti. Galatasaray'ı tebrik ederim. İyi bir maç oynadığımız için mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.