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Galatasaray, Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzaladı

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Galatasaray Kulübü, ticari modelindeki globalleşme çalışmaları çerçevesinde İngiliz yatırım şirketi Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Capital Sports Media, sarı-kırmızılı taraftarlar ile kulübün verimli ve etkili bir şekilde etkileşim kurmasına imkan sağlayacak.

Özellikle Twitter ve Instagram platformlarında etkileşim alanında Avrupa'nın ilk 5 kulübü içerisinde yer alan Galatasaray, Capital Sports Media ile gerçekleştirilen iş birliğiyle bu gücünü uluslararası iş stratejisinin bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

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