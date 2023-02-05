Galatasaray cephesinde Trabzonspor maçı öncesi son notlar

Galatasaray’da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış, Kerem ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu oyuncular, Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri durumunda, 24. haftada deplasmanda oynanacak Gaziantep karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

En az gol…

Son Ümraniye maçında kalesinde 2 gol görmesine rağmen Galatasaray hâlâ ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Toplamda 16 gole engel olamayan Sarı-Kırmızılılar, 9 maçta ise kalesini gole kapamayı başardı.

Icardi&Gomis sırtladı

Ligde bu sezon rakip filelere 45 gol gönderen Galatasaray’da, Icardi ile Gomis 8’er golle takımı sırtlıyor. İki tecrübeli yıldızın ardından Kerem’in 7, Mertens’in 4, Barış ve Mata’nın 3’er, Oliveira ve Abdulkerim’in 2’şer, Yunus, Rashica, Dubois ve Emre Taşdemir’in de1’er golü bulunuyor. Kalan 4 golü ise Gaziantep’ten Kitsioui, Konyaspor’dan Calvo, Başakşehir’den Ndayishimiyeve Antalyaspor’dan Floranus kendi kalesine attı.

İç sahada büyük avantaj

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde10 maça çıktı, 8 galibiyet, 1 beraberlik ve1 mağlubiyetle 22 puan aldı. Cim Bom sahasındaki maçlarda 21 gol atarken, kalesinde11 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar, Nef Stadyumu’nda oynadığı son 6 lig maçından da galip ayrıldı.

Ligdeki en uzun seri

Aslan, Trabzonspor maçından 3 puanla ayrılması durumunda Süper Lig’de üst üste12. galibiyetini eldeedecek. Sarı-Kırmızılılar böylecelig tarihinde1987-1988 sezonunun son 9 haftası ve 1988-1989 sezonunun da ilk 3 haftasında aldığı 12 galibiyet serisi rekorunu egaleedecek. O dönemdetakımı Mustafa Denizli çalıştırıyordu

Cim Bom’un hedefi 15

Galatasaray’ın, 11’i Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere14 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, Ümraniyespor mücadelesiyle birlikte bu sezonki galibiyet serisini 14’eçıkarmış vetarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmıştı.

Galatasaray-Trabzonspor: 59-44

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 134 kez mücadeleetti. SarıKırmızılılar 59 kez sahadan galip ayrılırken, Bordo-Mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta isetaraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

1 derecede oynanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Nef Stadyumu’nda karla karışık yağmur beklenirken, hava sıcaklığının 1 derece, nem oranın ise yüzde 90 civarı olacağı tahmin ediliyor.