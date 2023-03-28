Galatasaray ciddi borç yükü ile karşı karşıya! Kaynak aranıyor

Süper Lig’in zirvesinde yer alan ve en yakın rakibi Fenerbahçe’ye 6 puan fark atan Galatasaray’da tehlike çanları çalmaya başladı. Transferler ve yapılan projelerle gündem olan Sarı Kırmızılı ekibin yönetimini bu kez ciddi bir borç yükü beklemekte.

DURSUN ÖZBEK’TEN MALİ TABLO AÇIKLAMASI

Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı geçtiğimiz cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Son dönemde yaşanan hakem hatalarıyla ilgili konuşan Dursun Özbek gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özbek toplantıda şu ifadeleri kullandı:

“Sezon başında planladığımız hedeflere doğru ilerliyoruz. Bu kadro geçmiş dönemlere de çok yakın maliyetle yakın kurulmuş bir kadrodur. Biz haziran 2022 transfer döneminde 43 milyon Euro bonservis bedeli harcadık. Ödemesi 4-5 yıla yayılmış bir şekilde. Yaklaşık 15 milyon Euro oyuncu sattık. Bu dönemde 28 milyon Euro bonservis ücreti vererek yeni takım kurduk. Kurduğumuz kadro Avrupa’da mücadele etmek üzere seçilmiş, çok önemli bir takım. Bunu da ortaya koyduğu performansla izliyoruz. Maaş bütçesi 32 milyon Euro. Aynı geçmişte olduğu gibi. Amacımız elimizdeki imkanlarla futbol takımımızın kadronun kalitesini ve potansiyelini arttırmaktı. Bu da başardığımıza inanıyorum. Kısıtlı bir imkanla faaliyet gösteriyoruz. Galatasaray’ın 1 TL’sini bile boşa gitmemesi için bizim sorumluluğumuz var. Okan hocamıza, ekibine ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Galatasaray’ı tanıyan herkes çok iyi biliyor, mayıs ayları bizimdir. Tüm taraftarlarımızla birlikte, Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluğa yürüyeceğiz”

TRANSFERİN PERDE ARKASINI ANLATTI

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur da toplantıda söz aldı ve transferlerle ilgili önemli açıklamaları oldu. Timur, Zaniolo transferinin perde arkasını anlatırken, “”Geçen sene 90 milyon Euro, yaz transfer döneminde aynı yükümlülük seviyesindeydik. Tek farkı Zaniolo. Biz almadan 6 gün önce 30 milyon Euro’ya Bournemouth’a satılmıştı. Biz son gece transfer ettik. 5 yıl vade ile ilk ödemesi kasım ayında olmak üzere yarı fiyatına 15 milyon Euro’ya aldık. Transferin son günlerinde şöyle bakıyorduk ya oyuncunun son anda vazgeçtiği ya da kulübün son anda vazgeçtiği. İki tane öyle oyuncu bulduk. Bir tanesi tekrar kulübünde kaldı. Onu kulübü yetiştirememişti sadece 3 dakika farkla. Bu da Hakim Ziyech’ti. Chelsea’den PSG’ye gidiyordu, 3 dakika ile yetiştiremedi sonra kaldı. Biri de Zaniolo’ydu” ifadelerini kullandı.

DI MARZIO’DAN ZANIOLO İDDİASI

Galatasaray, Nicolo Zaniolo’yu 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını duyurmuştu. Ancak ünlü gazeteci Di Marzio’nun iddiasına göre durum öyle değil. Di Marzio, Sarı-Kırmızılılar’ın Roma ile Zaniolo için 16.5 milyon Euro bonservis bedelinde anlaştığını iddia ediyor. Aradaki 1.5 milyonluk farktan öte farklı maddelerin de olduğunu ifade eden İtalyan gazeteci, Galatasaray’ın sonraki satışından 13.5 milyon Euro daha Roma’ya ödemek zorunda olduğunu öne sürdü.

DURSUN ÖZBEK VE YÖNETİMİNİ BEKLEYEN ZORLU SINAV

Geçtiğimiz cumartesi günü yıllık olağan genel kurulun gerçekleştiği Galatasaray’da 31 Aralık 2022 itibarıyla net borç 4.6 milyar TL olarak açıklandı. Kongrede ibra problemi yaşamayan ve tüm üyelerin desteğini alan Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin asıl sınavı şimdi başlıyor. Çünkü kulübü nisan ayı içinde 400 milyon TL’yi bulan ödemeler bekliyor. Özbek ve kurmayları borçları kapatmak için harıl harıl kaynak arıyor. Yıldızlarla dolu mevcut kadro için 43 milyon Euro’luk bonservis yükümlülüğüne girildi. Nisan ayına ertelenmiş bonservis taksitlerinin yanı sıra futbol takımının birikmiş alacakları kapatılacak.

EYLÜL AYINDA YENİ TESİS AÇILACAK

FIFA’ya açtığı davayı kazanan Feghouli’ye ödenecek 1.6 milyon Euro tazminatla birlikte kısa vadeli borç yükü 400 milyon TL’yi buluyor. Yönetim, futbol takımı ile birlikte faaliyetlerine başladığı projelerine de tam mesai harcıyor. Mecidiyeköy’deki Leo-Rezidences projesini tamamlayacak kulüp, ayrıca eylül ayına kadar Kemerburgaz’daki yeni tesisini açacak ve inşaat maliyetleri için de kaynak aramaya başladı.