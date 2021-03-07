Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yapılan MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

Ligde 27 maçta 57 puan toplayan ve haftaya averajla lider giren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Sivas temsilcisini ağırladı. Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Younes Belhanda, Ryan Babel, Henry Onyekuru, Radamel Falcao 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Halil Dervişoğlu, Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli yer aldı.

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, ligin 28. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettikleri MKE Ankaragücü mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Etebo, Ömer Bayram, Yedlin, Emre Kılınç ve Arda Turan'ı yedeğe çekti. Başkent deplasmanında kırmızı kart gören Mustafa Muhammed ise kadroda yer almadı.

Fatih Terim, bu oyuncuların yerine Linnes, Saracchi, Taylan, Belhanda, Babel ve Falcao'yu ilk 11'de oynattı.

– Saracchi, 5 maç sonra sahada

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, 5 resmi maçın ardından sahaya döndü.

Ligin 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve 4 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında sahaya çıkamayan Saracchi, 5 Mart'taki idmanda ilk kez takımla çalıştı.

Fatih Terim, takımla sadece 2 antrenmana çıkan genç sol beki ilk 11'de oynattı.

– Falcao 4 ay sonra ilk 11'de

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao, yaklaşık 4 ay sonra bir Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligde son olarak 24 Ekim 2020'de 6. haftada oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında ilk 11'de forma giyen Falcao, sonrasındaki 1 maçta cezası, 16 karşılaşmada ise sakatlığı nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemedi.

Falcao, söz konusu 134 günlük süreçte 4 lig karşılaşmasında sonradan oyuna girerek süre buldu.

– Sivasspor'da mecburi tek değişiklik

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor mücadelesindeki ilk 11'e göre zorunlu tek değişiklik yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, Galatasaray karşısına Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Samba Camara, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Tyler Boyd, Ziya Erdal, Max Gradel, Faycal Fajr, Hakan Arslan, Mustafa Yatabare 11'i ile çıktı.

Sivas temsilcisinin yedek kulübesinde Mamadou Samassa, Muhammet Tuncer, Arouna Kone, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Kesgin, Casimir Ninga ve Olarenwaju Kayode görev bekledi.

Rıza Çalımbay, Atakaş Hatayspor mücadelesinde sakatlanan Claudemir de Souza'nın yerine kaptan Ziya Erdal'ı ilk 11'de oynattı.

– Bitlis şehitlerine özel pankart

Galatasaray'ın taraftar gruplarından "ultrAslan" Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan askeri personel için pankart açtı.

Türk Telekom Stadı'nda kale arkasında yer alan pankartta, "Bitlis/Tatvan şehitlerimiz kalbimizde! Milletimizin başı sağ olsun!" ifadeleri kullanıldı.

Müsabakası öncesi seremonide şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

– Kadınlar Günü mesajları

"ultrAslan" tribüne 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve kadına şiddete vurgu yapılan mesajların yer aldığı pankart astı.

Sarı-kırmızılı taraftar grubunun pankartlarında, "Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur. Öbür yarısını da kadınlar yetiştirir." ve "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." yazılı pankartlar hazırladı.

"ultrAslan" cinayete kurban giden ve kadına şiddetin sembolü olan Pınar Gültekin, Özgecan Aslan, Ceren Damar, Emine Bulut, Ceren Özdemir, Vesile Dönmez, Aylin Sözer ve Selda Taş'ın fotoğraflarının yer aldığı bir pankartta ise "Unutmadık, unutmayacağız" ifadesine yer verildi.

Maç öncesinde de Türk Telekom Stadı'nın skor tabelasına "Kadına şiddete hayır. Susma!" ifadesi yazıldı.