Galatasaray Denizlispor canlı izle! GS Denizli karşısında sürpriz istemiyor!

Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Galatasaray Denizlispor karşı karşıya geliyor. Forvet hattında Falcao’ya güvenen Galatasaray evinde Denizlispor’a karşı puan kaybı yaşamak istemiyor. Güçlü rakibi karşısına çıkacak Denizlispor ise kazanarak sürprize imza atmak istiyor.
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GALATASARAY DENİZLİSPOR İLK 11
Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao
Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Murawski, Onazi, Aissati, Olcay, Sacko, Rodallega