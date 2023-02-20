Galatasaray, deprem bölgesi için turnuva düzenliyor

Süper Lig’de 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın rakibi Fenerbahçe’nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde bulunan Cim Bom, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Antalya’da kampa girdi. TFF, liglerin yeniden 3 Mart’ta başlayacağı duyururken Antalya kampında yeni transferler Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo da yer aldı. Sarı Kırmızılılar, ayrıca deprem bölgesine bağış yapmak için turnuva düzenleme kararı da aldı.

50 GÜNDE 3 MAÇ

Sarı-Kırmızılılar, ülkemizde yaşanan deprem felakatinin ardından lige geri döndükten sonra 50 gün içerisinde 3 maça çıkacak. Galatasaray, bu süre içerisinde ise temposunu ve ritmini yeniden kaybetmeden, lige odaklanmayı hedefliyor. Özellikle Gaziantep FK maçının hükmen kazanmasının ardından galibiyet serisi 13 maça yükselecek olan Cim Bom, bugün ise Antalya’ya gidip, kampa girecek. Aslan, burada iki hazırlık maçı oynayacak. Teknik direktör Okan Buruk ise, kamp öncesinde konuştu. 49 yaşındaki teknik adam, sanki sezon başı kampına gidiyormuş gibi oyuncularından odaklanmasını istedi.

OKAN BURUK: RİTMİMİZİ KAYBETMEYELİM

Buruk, “Şampiyonluk yolunda yeniden lige odaklanmamız gerekiyor. Ritmimizi kaybetmeden, tempomuzu kısa süre içerisinde yakalamalıyız. Bunun için de bu kamp sürecini sanki sezon başındaymışız gibi görmemiz gerekli. Bu ivmeyi sürdürebilmemiz için konsantrasyon şart” diye konuştu.

MUSLERA KASIMPAŞA MAÇINDA SAHADA

Trabzonspor maçında ayağında yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-6 hafta arasında sahalara dönmesi planlanan Fernando Muslera’nın, planlanandan daha erken formasına kavuşması bekleniyordu. Gelen son haberlere göre Uruguaylı file bekçisi, 11 Mart’ta Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada sahada olacak.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK VE ERDEN TİMUR’DAN ZİYARET

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, depremden etkilenen afet bölgeleri Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’a gitti. Bölgede depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Kahramanmaraş ve Hatay’da yardımların toplandığı depolarımızın yanı sıra ultrAslan tarafından kurulan Maraş Yardım Deposunu ziyaret etti.

Kulübümüz tarafından kurulacak konteyner kentlerin detayları hakkında Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve diğer yetkililerle görüşmeler gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerimizde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya bulunurken Hatay’daki ziyaretimizde Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz de yer aldı.

DEPREM BÖLGESİNE YARDIM İÇİN TURNUVA

Yabancısı, yerlisi, taraftarıyla tüm camia yaraları sarmaya çalışırken Galatasaray; deprem bölgesine bağış yapmak için Demirspor, İstanbulspor ve Eyüpspor’un katılacağı bir turnuva düzenleme kararı aldı. Tarihi kısa süre içerisinde açıklanacak Nef Stadı’nda oynanacak maçların geliri deprem bölgesine bağışlanacak.

HAFTAYI BOŞ GEÇİYORLAR

Galatasaray, ligin 24. haftasında deprem sonrası ligden çekilen Gaziantep maçının iptal olmasıyla birlikte haftayı maç yapmadan tamamlayacak ve hazırlıklarını 20-26 Şubat tarihlerinde Antalya’da yapacağı kampla devam edecek. Sarı Kırmızılı ekibin yanı sıra Adana Demirspor da Hatayspor maçının iptali nedeniyle haftayı boş geçecek. İstanbulspor da haftanın BAY takımı. 1. Lig’in en güçlü şampiyonluk adaylarından olan Eyüpspor’un ise Adanaspor’un ligden çekilmesi nedeniyle 24. haftada maçı yok.

KAMP KADROSU:

Fernando Muslera, Léo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjø, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafétimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rachica, Sérgio Oliveira, Yusuf Demir, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Kayar, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi, Enes Büyük

YAKUP ÇINAR / FANATİK ÖZEL