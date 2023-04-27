Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş’ı değerlendirdi: Hedef iz bırakmak!

Süper Lig’de kritik derbi için nefesler tutulmuş durumda. 32. haftada Beşiktaş’ın Galatasaray’ı ağırlayacağı mücadele zirve yarışına direkt etki edecek büyük bir önem taşıyor.

KARTAL’IN GÖZÜ ASLAN’DA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç iletamamlandı.

Siyah-Beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

REDMOND ATINCA BEŞİKTAŞ KAZANIYOR!

Nathan Redmond, ligdeki son 5 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırırken 3 de asist yaptı ve 7 gole direkt katkı sağlayarak Kara Kartal’ın yükseliş döneminin baş mimarlarından biri oldu. Siyah-Beyazlılar, İngiliz oyuncunun gol attığı veya asist yaptığı tüm maçları kazanmayı başardı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in de Vodafone Park’ta oynanacak ve şampiyonluk mücadelesini direkt etkileyecek Galatasaray maçında en güvendiği isim Nathan Redmond olacak. Tecrübeli çalıştırıcının forvet arkasında oynatacağı Redmond ile özel olarak görüşerek oyuncusunu motive ettiği öğrenildi.

AMIR – SALİH İKİLİSİ DEVAM

Kartal’da derbi öncesi Şenol Güneş, orta saha hattında Salih Uçan ve Amir Hadziahmetovic ikilisinden vazgeçmeyi düşünmüyor. Beşiktaş, bu ikilinin 6 maç yan yana oynadığı tüm karşılaşmaları kazandı. Bu süreçte tek kayıp Trabzonspor karşısında cezalı olduğu için yer almayan Hadziahmetovic’in yokluğunda geldi.

Teknik direktör Şenol Güneş’in bu ikiliden derbide de vazgeçmeyeceği ve Galatasaray karşısında birlikte sahaya süreceği belirtildi.

VODAFONE PARK’TA KAYBETMEK YOK!

Siyah-Beyazlılar, Vodafone Park’ta Galatasaray’a kaybetmiyor. Aslan’ı konuk ettiği son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Kartal, 42 bin taraftarının desteğiyle birlikte pazar günü de kazanıp çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Galatasaray’ı konuk edecek. Kartal, bu sezon ligde geride kalan 30 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle Sarı-Kırmızılılar’ın 8 puan gerisinde 62 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Kartal, şampiyonluk şansını sürdürebilmek ve zirveye daha da yaklaşmak için mutlak galibiyet hedefliyor. Bu sezon evinde oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Kara Kartal, Galatasaray’a karşı da sahasında uzun süredir kaybetmiyor.

En son Atatürk Olimpiyat’ta…

2014-2015 sezonunda Vodafone Park’ın yapım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Cim Bom’u, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ağırlayan Beşiktaş, müsabakayı 2-0 kaybetmişti. Siyah Beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmanın ardından ev sahibi olduğu 7 mücadelede rakibine kaybetmedi. 6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, attığı 13 gole karşılık, filelerinde 4 gole engel olamadı.

Biletler, saniyeler içinde bitti

Beşiktaş Kulübü, derbinin biletlerini dün öğleden önce satışa çıkardı. Biletler, satışa sunulduktan saniyeler içinde tükendi. Galatasaray taraftarının yer almayacağı karşılaşmada pazar günü yaklaşık 42 bin Siyah-Beyazlı futbolsever tribünde olacak.

ERMAN ÖZGÜR: KARTAL’DA HEDEF İZ BIRAKMAK

Yazarımız Erman Özgür, Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş’ı değerlendirdi.

Galatasaray derbisi, Beşiktaş için sezonun en özel maçlarından biri olacak. Çünkü kupasız geçen bir sezonu büyük takımlar için en değerli kılan tek ayrıntı derbi galibiyetleridir. Kartal, Fenerbahçe maçında olduğu gibi hafızalarda iz bırakabilecek bir galibiyet almak isteyecek!

Beşiktaş için Şenol Güneş geldikten sonra yakalanan serilere rağmen en gerçekçi hedefler ligi ilk 2 sırada bitirebilmek ve Fenerbahçe maçında olduğu gibi hafızalardan iz bırakabilecek derbi galibiyetleri almak. Bu 2 hedef için de önemli avantajlara da sahip Beşiktaş. Galatasaray derbisi özelinde son maçta çok fazla bireysel hata yapan Galatasaray savunmasına cezayı kesebilecek Aboubakar, Cenk Tosun ve Redmond gibi formda bir forvet hattına sahip, orta sahada Torreira’nın oyun sertliğine karşılık verebilecek Gedson, Salih ve Hadziahmetoviç gibi tempolu bir orta sahaya sahip. Kartal; Muslera kalitesinde ve form durumu yüksek Mert Günok’a sahip, Icardi gibi bir yıldızı durdurabilecek tecrübede Saiss’e sahip ve son olarak hepsinden önemlisi müthiş bir taraftar desteği ile ve iç saha avantajına sahip.

Stresten uzak olmanın avantajı…

Ligde şampiyonluk baskısından ya da stresten uzak olmanın avantajını yaşadığı Fenerbahçe deplasmanında alınan galibiyet de her ne kadar farklı bir rakip olsa da Beşiktaş için bir derbi özgüveni demek. Sonuçta Beşiktaş için sezonun en özel ve anlamlı maçlarından biri olacak çünkü kupasız geçen bir sezonu büyük takımlar için en değerli kılan tek ayrıntı derbi galibiyetleridir.