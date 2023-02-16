Galatasaray dünya yıldızının peşinde! Yeşil ışık yaktı…

Bir yandan ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Galatasaray, diğer taraftan hem sezonun kalan kısmı hem de gelecek yıl için hamleler yapmaya devam ediyor… Yeniden şampiyonluğu hedefleyerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer almak isteyen Galatasaray kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Kaan Ayhan geldi

Galatasaray, savunma hattına Kaan Ayhan’ı monte etti. Milli oyuncu İtalyan ekibi Sassuolo’dan takviye edildi. Sarı Kırmızılılar, başarılı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Cimbom Sassuolo’ya kiralama bedeli için 400 bin euro ödedi. Ayrıca sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. İtalyan kulübüne ödenecek bonservis bedeli ise 2.8 milyon euro.

Zaniolo ses getirdi

Galatasaray’ın ikinci transferi ise Nicolo Zaniolo oldu. İtalyan yıldız kadroya Roma’dan katıldı. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Roma’ya 15 milyon euro ödedi. Ayrıca Cimbom, İtalyan ekibine gelecek satıştan yüzde 20’lik bir pay verdi. Bu transfer özellikle Avrupa’da büyük yankı uyandırdı. Genç futbolcunun ciddi talipleri arasında Galatasaray’ı seçmesi ve ekonomik açıdan diğer tekliflerden daha düşük fiyata gelmesi Avrupa basının da dikkatini çekti.

11+2 milyon Euro

Transferde sadece dünya yıldızlarıyla değil, geleceğin potansiyel yetenekleriyle de temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar’ın rotası bu kez Rusya’ya çevrildi. Galatasaray Yönetimi’nin, 19 yaşındaki 10 numara Arsen Zakharyan’ın bonservisi için Dinamo Moskova’ya 11+2 milyon Euro’luk bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Zakharyan, Rus Ligi’nde bu sezon 16 maça çıkarken, 2 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Rusya Kupası’nda da 6 maçta 1 gol, 1 asiste imza atan genç yetenek, şimdiden 6 kez Rus Milli Takımı’nın formasını giymeyi başardı.

Pazarlık masasına oturmadı

Sadece forvet arkasında değil, kanatlarda da görev yapabilen Arsen Zakharyan’la İngiliz kulübü Chelsea’nin de yakından ilgilendiği öğrenildi. Ancak Championat’ın haberine göre; Moskova ekibi bu görüşmeyi kabul etse de genç oyuncu Türkiye’de forma giymek istemediği için pazarlık masasına oturmadı.

Erden Timur bizzat devrede

Aslan asıl bombayı patlatmak istiyor… Galatasaray’ın yeni sezon planlamasındaki 1 numaralı hedefi, Juventus’un süperstarı Angel Di Maria… Sarı-Kırmızılılar’ın Arjantinli yıldızla Torino’da yaptığı görüşmenin detayları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Erden Timur’un bizzat yürüttüğü transfer operasyonunda, Di Maria’nın Galatasaray’a yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Juventus’la 1 yıllık mukavele imzalayan 35 yaşındaki futbolcunun, İtalyan kulübünden beklediği teklifin gelmemesi halinde Sarı-Kırmızılı formayı giyebileceğinin sinyalini verdiği öğrenildi. Juve cephesinden ise Di Maria’ya yeni bir teklif yapılmayacağı da gelen haberler arasında.

179 milyon Euro ödediler

Bu sezon sakatlıklar ve kırmızı kart cezası sebebiyle Serie A’daki 22 haftanın 9’unda formasından uzak kalan Di Maria, 13 lig maçında 686 dakika şans buldu, 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. PSG’deki sözleşmesi bittikten sonra Juventus’un yolunu tutan tecrübeli futbolcu, Manchester United, Real Madrid, Benfica ve Rosario’da da forma giydi. Arjantinli yıldız için şu ana kadar toplam 179 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Galatasaray ise herhangi bir bonservis bedeli olmaksızın Di Maria’yı renklerine bağlamayı hedefliyor.

Antalya kampına dahil edilecek

Deprem felaketi sonrası ligden çekilen kulüplere destek amacıyla başlatılan transfer operasyonunda birkaç isim belirleyen Galatasaray, Hatayspor’dan Sam Adekugbe için görüşmeleri tamamladı. 28 yaşındaki sol beki sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, operasyonu tamamladı. Galatasaray’da teknik heyetin planı, Kanadalı futbolcuyu önümüzdeki hafta başlayacak olan Antalya kampına dahil edebilmek. Böylece Adekugbe’nin uyum sürecini en kısa sürede atlatması ve ideal ilk 11’deki yerini alması sağlanacak. Tecrübeli futbolcu için Hatay’a kiralama bedeli ödenecek ve oyuncunun maaşını da Galatasaray karşılayacak. Satın alma opsiyonu da 1.2 milyon Euro olacak.

Sahadaki 9. yabancı olabilecek

Galatasaray’ın bu transferdeki en büyük avantajı, TFF’nin Hatay ve Gaziantep’in oyuncularına özel olarak çıkardığı kural. Kulüpler bu iki takımdan mevcut kontenjana ek olarak 2’şer oyuncu transfer edebiliyor. Bu oyuncuların biri, ilk 11’de sahadaki 9. yabancı olarak oynatılabilecek. Yani Galatasaray’da Adekugbe 11’de olduğunda, sahada 2 yerli oyuncu olması yetecek. Bu da sezonun kalan bölümünde CimBom’a büyük bir avantaj sağlayacak.

Beşiktaş da istiyordu

28 yaşındaki sol bekle Beşiktaş da ilgileniyordu. Şenol Güneş bu transferi bizzat istedi. Masuaku’nun satın alma opsiyonunu kullanmayacaklarını Sam Adekugbe’ye bildirmelerine rağmen oyuncunun tercihi Galatasaray oldu.

Günay için bonservis planı

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında Günay Güvenç transferi konusunda görüşmeler sürüyor. Ligden çekilen Gaziantep, tecrübeli eldiveni sezon sonuna kadar kiralık vermek istiyor. Galatasaray cephesi ise 31 yaşındaki eldiveni bonservisiyle birlikte renklerine bağlamayı hedefliyor. Günay’ın da Galatasaray’ın teklifine çok sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.