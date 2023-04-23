Galatasaray-Fatih Karagümrük (CANLI)

İlk devredeki 3 haftalık kayıp periyot sonrası Fatih Karagümrük’ü yenerek, 14 maçlık rekor seriyi başlatan Galatasaray; zirvenin rengini değiştiren o serinin rövanşına bugün başlıyor. Üstelik Aslan, bu kez Karagümrük karşısına kayıp değil, 3 haftalık zafer serisiyle çıktı. Cim Bom, Süper Lig’de 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 69 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı Siyahlılar ise 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 40 puanla 8. sırada yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

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Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadı’nda oynanan ve saat 19.00’da başlayan Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor. Volkan Bayarslan’ın yönettiği 90 dakikanın canlı skor skor takibi haberimizde.

Galatasaray-Fatih Karagümrük ilk 11’ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo.

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci, Nicholas, Lobjanidze, Ozdoev, Borini, Diagne.

Okan Buruk efsaneleri yakaladı

Aslan’ın hocası Okan Buruk, bir rekorla daha kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmak üzere geri sayımda. Galatasaray’ın yerli teknik adamları arasında, iç sahada üst üste en fazla maç kazanan hoca olmak isteyen Buruk, Coşkun Özarı’nın 1978-1979 sezonundaki 10 maçlık serisini, 6-0’lık Kayseri zaferiyle yakalamıştı. Başarılı çalıştırıcı bu akşam da kulüp rekorunu paylaşan Fatih Terim (1999-2000) ve Gündüz Kılıç’ın (1960-1961) 11 maçlık serisini yakalamaya çalışacak.

Düdük Volkan Bayarslan’da

Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

Aslan’ın puan kaybına tahammülü yok

Galatasaray, Karagümrük karşısına şampiyonluk serisine devam etme hedefiyle çıkıyor… SarıKırmızılı ekip, ilk yarıda kayıp geçtiği; Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor virajı sonrası sallansa da Karagümrük’ü yenerek müthiş bir seri başlatmıştı. Üst üste çıktığı 14 maçı da kazanan Cim Bom, açık ara zirveye yerleşerek, liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı. İşte Galatasaray’ı zirveye taşıyan o serinin başlangıcı olan Karagümrük maçının rövanşı bugün oynanacak.

12 gol attı, 1 gol yedi

Aslan’ın hedefi, bir yenilmezlik serisine daha imza atarak şampiyonluğa ulaşmak. Üstelik, ilk yarıda kayıp geçen 3 haftayı bu kez galip tamamlayan Cim Bom, Karagümrük karşısına yeni bir seriyle çıkacak. Galatasaray bu son serisinde 12 gol kaydederken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Derbi öncesi 4 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray’da Karagümrük maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Boey, Oliveira, Icardi ve Kerem kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu bugün Karagümrük karşısında sarı kart görmeleri durumunda 32. haftada deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Üstünlük Galatasaray’da

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, bugüne kadar ligde 17 kez rakip oldu. Sarı-Kırmızılılar 11 defa sahadan galip ayrılırken, Kırmızı-Siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 32 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 13 gol sevinci yaşadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

Bu alanda zirvede!

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde14 karşılaşmaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar 12 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Aslan, topladığı 37 puanla bu alanda da zirvede bulunuyor. Cim Bom sahasında son olarak Kayserispor ile oynadığı mücadeleden 6-0’lık skorla galip ayrıldı. Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu’nda son 13 maçta yenilmezken, son 10’undan da galip ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Ligin en az gol yiyen takımı

Cim Bom, ligde bu sezon oynadığı 28 karşılaşmada kalesinde 20 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk’un ekibi, 12 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 64 golle de Fenerbahçe’nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.