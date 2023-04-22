Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

İlk devredeki 3 haftalık kayıp periyot sonrası Fatih Karagümrük’ü yenerek, 14 maçlık rekor seriyi başlatan Galatasaray; zirvenin rengini değiştiren o serinin rövanşına bugün başlıyor. Üstelik Aslan, bu kez Karagümrük karşısına kayıp değil, 3 haftalık zafer serisiyle çıkacak. Cim Bom, Süper Lig’de 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 69 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı Siyahlılar ise 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 40 puanla 8. sırada yer alıyor.

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Nef Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan’ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray-Fatih Karagümrük muhtemel 11’ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Zaniolo (Gomis)

Fatih Karagümrük: Cem Kablan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ozdoev, Burak, Lobzhanidze, Bertolacci, Borini

Diagne

Aslan’ın puan kaybına tahammülü yok

Galatasaray, Karagümrük karşısına şampiyonluk serisine devam etme hedefiyle çıkıyor… SarıKırmızılı ekip, ilk yarıda kayıp geçtiği; Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor virajı sonrası sallansa da Karagümrük’ü yenerek müthiş bir seri başlatmıştı. Üst üste çıktığı 14 maçı da kazanan Cim Bom, açık ara zirveye yerleşerek, liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı. İşte Galatasaray’ı zirveye taşıyan o serinin başlangıcı olan Karagümrük maçının rövanşı bugün oynanacak.

12 gol attı, 1 gol yedi

Aslan’ın hedefi, bir yenilmezlik serisine daha imza atarak şampiyonluğa ulaşmak. Üstelik, ilk yarıda kayıp geçen 3 haftayı bu kez galip tamamlayan Cim Bom, Karagümrük karşısına yeni bir seriyle çıkacak. Galatasaray bu son serisinde 12 gol kaydederken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Derbi öncesi 4 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray’da Karagümrük maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Boey, Oliveira, Icardi ve Kerem kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu bugün Karagümrük karşısında sarı kart görmeleri durumunda 32. haftada deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Mauro Icardi için yoğun mesai

Sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Mauro Icardi’nin bugün forma giyip giymeyeceği maç saatine doğru netleşecek. Okan Buruk’un Arjantinli yıldızı Beşiktaş derbisine saklama ihtimali oldukça yüksek. Ancak sağlık ekibi, her ihtimale karşı Icardi’yi bugünkü maça yetiştirmek üzere yoğun mesai harcıyor.

Okan Buruk’tan Zaniolo denemesi

Icardi’nin oynamaması halinde santrforda 1. aday Gomis. Ancak Okan Buruk’un son taktik provada ileri uçta Zaniolo’yu denediği öğrenildi. İtalyan yıldız sürpriz bir şekilde maça santrfor pozisyonunda başlayabilir. Bu durumda Gomis ikinci yarıda yine hamle oyuncusu olarak kullanılacak.