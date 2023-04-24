Galatasaray – Fatih Karagümrük maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Böyle bir düdük çaldığına şahit olmadım!

BU KEZ GÜLDÜRMEDİ

17 lig maçında 13 gol, 7 asistlik müthiş bir skor katkısı gösteren Mauro Icardi, Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Karagümrük mücadelesine kulübede başladı. Teknik direktör Okan Buruk’un ilk 11’de riske etmediği Icardi, ilk yarıyı Karagümrük önde kapatınca 60. dakikada oyuna dahil oldu. Kurtarıcı olarak sahaya ayak basan Icardi, 68. dakikada penaltıyı beklenmedik bir şekilde kaleciye gönderdi. Panenka diye tabir edilen vuruşu tercih eden Icardi, topu çok yumuşak bir şekilde Batuhan’a gönderirken, Karagümrük’ün genç kalecisi en rahat kurtarışlarından birine imza attı! Kaçan penaltının ardından hem takımın hem de tribünlerin motivasyonu düştü.

Daha önce Giresunspor ve Kayserispor maçlarında penaltıyı gole çeviremeyen Icardi; kaçırdığı penaltının kötü bir karar olduğunu söyleyerek, “Kötü bir karar, belki sonucu değiştirirdi, belki de değiştirmezdi. Kim bilir? Bildiğim ve emin olduğum tek şey, hedefimize ulaşmak için maç maç savaşmaya devam edeceğimiz” yorumunu yaptı.