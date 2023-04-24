Galatasaray – Fatih Karagümrük maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Böyle bir düdük çaldığına şahit olmadım!

Süper Lig’in 31. haftasında lider Galatasaray, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada görev yapan Volkan Bayarslan ve VAR da dahil olmak üzere ekibinin verdiği kararlar, büyük tartışma yarattı.
TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU
Bu sezon Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmalarda tribünleri dolduran Galatasaraylı taraftarlar, Fatih Karagümrük maçında da takımını yalnız bırakmadı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını mücadeleye hazırladı.
Taraftarlar ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tribünlere ‘Çocuklarla beraber canlanacak tüm hayaller’ ve ‘Çocuklar gülsün dünya gülsün’ pankartları açtı.
ZANIOLO, LİGDE İLK KEZ 11’DE
Galatasaray’ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, Karagümrük karşısında 11’de başladı. İkinci transfer döneminde Roma’dan takıma katılan Zaniolo, bugüne kadar Süper Lig’de 5 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, Karagümrük müsabakasıyla Sarı-Kırmızılı formayla ilk kez ligde 11’de görev aldı.
Sarı-Kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Nicolo Zaniolo 11’i ile başlamıştı.
Yedeklerde ise, Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Juan Mata, Kazımcan Karataş ve Mauro Icardi yer almıştı.
PİRLO’DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Ümraniyespor maçının kadrosuna göre Galatasaray karşısında sahaya sürdüğü 11’de tek değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, Shukurov’un yerine Lawrence’a görev verdi.
Kırmızı-Siyahlılar, Galatasaray karşısına şu 11 ile çıktı:
Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Lawrence, Ozdoev, Bertolacci, Lobjanidze, Borini ve Diagne
KEREM YİNE ATTI AMA…
Son dönemde her geçen gün performansının üzerine koyan Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük karşısında da elinden geleni yaptı. 3. dakikada Sacha Boey’in pasında fileleri havalandıran genç futbolcu, takımının geride olduğu anlarda da ayakta kalmayı başaran isimlerden biri oldu. Son 3 maçta 2 gol ve 4 asiste ulaşan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sol kanatta Karagümrüklü oyunculara zor anlar yaşattı. Sahada kaldığı süre içerisinde müthiş bir efor sarf eden Kerem, galibiyet için elinden geleni yaptı.
MUSLERA’DAN 450. MAÇTA HATA
2011’den bu yana Galatasaray’ın kalesini koruyan Fernando Muslera, Karagümrük karşısında 450. maçına çıktı. Kaptan, böylesine anlamlı bir karşılaşmada yaptığı pas hatasıyla 2. golü yedirdi. Pozisyonda Muslera’nın kısa düşen pasını Saba alırken, onun asistinde Borini fileleri havalandırdı.
Muslera, Galatasaray kariyerinde 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Süper Kupa sevinci yaşadı.
BU KEZ GÜLDÜRMEDİ
17 lig maçında 13 gol, 7 asistlik müthiş bir skor katkısı gösteren Mauro Icardi, Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Karagümrük mücadelesine kulübede başladı. Teknik direktör Okan Buruk’un ilk 11’de riske etmediği Icardi, ilk yarıyı Karagümrük önde kapatınca 60. dakikada oyuna dahil oldu. Kurtarıcı olarak sahaya ayak basan Icardi, 68. dakikada penaltıyı beklenmedik bir şekilde kaleciye gönderdi. Panenka diye tabir edilen vuruşu tercih eden Icardi, topu çok yumuşak bir şekilde Batuhan’a gönderirken, Karagümrük’ün genç kalecisi en rahat kurtarışlarından birine imza attı! Kaçan penaltının ardından hem takımın hem de tribünlerin motivasyonu düştü.
Daha önce Giresunspor ve Kayserispor maçlarında penaltıyı gole çeviremeyen Icardi; kaçırdığı penaltının kötü bir karar olduğunu söyleyerek, “Kötü bir karar, belki sonucu değiştirirdi, belki de değiştirmezdi. Kim bilir? Bildiğim ve emin olduğum tek şey, hedefimize ulaşmak için maç maç savaşmaya devam edeceğimiz” yorumunu yaptı.
BOEY BU SEZON İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI
Karagümrük karşısında Galatasaray’ın 3. golünü Sacha Boey kaydetti.
Müsabakanın 80. dakikasında Boey, ceza sahası içindeki karambolde önüne düşen topu ağlara gönderdi. 22 yaşındaki futbolcu, kaydettiği golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.
Karşılaşmaya 11’de başlayan Sacha Boey, 90 dakika sahada kaldı.
GALATASARAY’DA SINIRDAKİLER KART GÖRMEDİ
Galatasaray’da Fatih Karagümrük maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırındaydı. Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyordu. Gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde 4 futbolcu da sarı kart görmedi.
LAWRENCE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Kırmızı-Siyahlılarda Bertolacci, Ebrima Colley ve Nicholas Lawrence ceza sınırında bulunan oyunculardı. Lawrence, karşılaşmanın 48. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası Süper Lig’de bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Nijeryalı oyuncu, bu sezon daha önce Fenerbahçe, Hatayspor ve Ümraniyespor müsabakalarında da kart görmüştü.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Galatasaray – Fatih Karagümrük maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Galatasaray – Fatih Karagümrük maçının tartışmalı pozisyonları…
3. DAKİKADA GALATASARAY’IN BİRİNCİ GOLÜ ÖNCESİNDE FAUL VAR MI?
Seçim Demirel: Golün öncesine baktığımızda bir müdahale var. Faul olduğu konusunda zaten hiç şüphe yok. Faul var. O faul yapılan şey oyuncu, eğer arkadaki oyuncu ona o faulü yapmasaydı topla oynayabilecek miydi, oynayamayacak mıydı? Kriterimiz bu olmalı. Buna göre baktık ve değerlendirdik. Ben, burada arkadaki Galatasaraylı oyuncu önünde bulunan rakip oyuncuyu rahatsız etmeseydi yani bu müdahaleyi yapmasaydı… Yani diziyle rakibine bir müdahalesi var. Net bir şekilde onu rahatsız ediyor, hareketlerini kısıtlıyor. O kısıtlamayı yapmasaydı topla oynayabilir miydi? Evet, oynayabilirdi. Bunun cevabı, ‘Evet’ olduğu için bu, bir faul ve bu golün iptal edilmesi gerekirdi diye düşünüyorum.
Deniz Çoban: Yaşanan sürecin hakemler üzerinde çok büyük baskı oluşturduğunu, artık karar standartlarını kaybettiklerini görüyorum. Burada hakem arkadaşlarımı eleştirirken de o yüzden cümlelerimi seçerek kullanmaya dikkat edeceğim. Belki daha önce daha ağır eleştiriyordum ama bugün, bu yönetilen maçı ve geçen maçları gördükten sonra hakemlerin artık sahada bir duygu yükünün altında olduklarını ve bu yükün de kararlarını etkilediğini düşünüyorum. Çünkü benim tanıdığım Volkan Bayarslan bu değil. Standart dışı çok hata yaşanıyor.
Bülent Yıldırım: Peki, ekran karşısında Riva’da VAR Merkezi’nde otururken aynı duygu yükü veya kafa karmaşası söz konusu mu? Yani ayırıyor musunuz?
Deniz Çoban: %100 var. Ayırmıyorum. Hem bu Video Yardımcı Hakemler için geçerli hem de hakemler için de geçerli. Bu karmaşanın içinde hakemler de doğruyu, yanlışı kendi içlerinde karıştırmaya başladılar. Öyle düşünüyorum. Benim bildiğim Volkan Bayarslan bu değil, benim bildiğim Hakan Ceylan 34 gün sonra dönse bile o değil. Gerçekten sağlıklı bir gidişatın içerisinde değiliz.
Deniz Çoban: Evet, kesinlikle bir faul var. Galatasaraylı oyuncu, üst baldırıyla ayağını savururken arkadan oyuncuyu rahatsız ediyor, bozuyor. Bence burada bir faul var. ‘Bence’ dediğim için başka bir görüş buna katılmayabilir. O yüzden Video Yardımcı Hakem’in burada yapabileceği bir şey yok.
Deniz Çoban: Sadece bu rahatsız etmenin dışında… Belki top, oyuncunun önünden geçmiş ama diziyle de oyuncunun alt baldırına…
Deniz Çoban: Şurada diziyle zemine ayağını sıkıştırarak bir hareketi var. Hakem adına talihsiz bir pozisyon. Topu takip ettiğinde hakemin kaçırabileceği bir pozisyon. Şanssızlık ki Video Hakem’in karışamayacağı bir pozisyon. Eğer bunu DVD’den izleyerek karar veriyor olsam ki ben öyle yapıyorum ve faulü çok daha doğru buluyorum. Her bakımdan hakem açısından şanssız bir pozisyon. Hakemi, niye vermedin diye de çok ağır eleştiremiyorum. Çünkü içinde sübjektif ve hakemin de süzmesini zorlaştıracak unsurlar var.
Bülent Yıldırım: Benim düşüncem de VAR’ın müdahale edebileceği netlikte değil. Davide Biraschi, topla oynayabilecekken Sergio Oliveira arkadan yüklendiğinde topa müdahale şansı kalmıyor. Bu pozisyonda faul daha doğru bir karardı. Benim fikrim de bu yönde.
23. DAKİKADA GALATASARAY’IN PENALTI BELKEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: İki aşamalı değerlendirmemiz gerekecek. Öncesinde Galatasaraylı oyuncu ofsaytta tartışması. Burada baktığımızda vücudun öne doğru eğilmiş olmasından dolayı pozisyonun ofsayta yakın olduğunu düşünüyorum. Fakat neden buna ofsayt çizgisi çizilmedi? Sonrası için Video Yardımcı Hakem’iln fikri de penaltı olmadığı fikrindeydi ki o nedenle ofsayt çizgisi çizilmedi. Eğer penaltı olduğu yönünde olsaydı videoya çağırmadan önce hakemi ofsayt çizgisini de çizip ofsayt olup olmadığını tespit edecekti.
Deniz Çoban: Kaleci, bir kere net şekilde topla oynuyor. O aşamada penaltıyı düşünmeyiz. Şu da tartışılacaktır; kırmızılı oyuncunun sağ ayağı kalecinin koltuğunun altında kalıyor denilebilir.
Deniz Çoban: Bence oyuncu, sağ ayağını sağa doğru açarak kendisi takıyor. Asıl bakacağımız yer topun olduğu bölge. Kalecinin hedefinde de top var. Topa doğru uzanıyor ve topla oynamayı da başarıyor. Burada penaltıdan söz edemem ben kendi adıma. O sağ ayağın kalecinin koltuğun altına sıkışması bundan bir sekans önce de sonra da olabilir. Benim açımdan bir önemi yok. Çünkü ben, kırmızılı oyuncunun ayağını bilerek oraya götürüp temas almaya çalıştığını düşünüyorum. O nedenle burada ben penaltıdan söz edemem.
Seçim Demirel: Kalecinin niyeti tamamen topla oynamak. Hiçbir şekilde rakibinin hareketlerini kısıtlayacak bir müdahalesi yok. Zaten uzandığı eliyle de topla oynuyor. Ben, burada bir penaltıyı düşünmem. Hakem kararını doğru buluyorum.
Bülent Yıldırım: Penaltı gerektirecek nitelikte bir temasın olmadığını, şurada adımlama esnasında erken davranan Batuhan’ın topu çeldiğini görmekteyim. Kontrolsüz gelip ayaklarıyla Zaniolo’ya bozucu bir eylemi de söz konusu değil. Devam kararı doğru diye düşünüyorum.
41. DAKİKADA VAR İNCELEMESİ İLE GALATASARAY LEHİNE VERİLEN PENALTI KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Galatasaraylı oyuncunun kaleye attığı bir şut, yakındaki savunma oyuncusunun ayağından sekerek onun da çok yakındaki arkadaşının doğal konumdaki koluna tespit ediyor. Ben, bu fotoğrafta beyazlı oyuncunun kollarını doğal konumda görüyorum. Elinin topa doğru ekstra bir hareketi olduğu konusunda her farklı açıdan farklı bir fikre kapılıyorum. Bir açıdan bakıyorum ekstra bir hareket yapıyor diyorum, diğer açıdan baktığım zaman dizini uzatırken kolunun senkronuyla top, eliyle buluşuyor diyorum. Topun çok uzaktan gelmediği belli, arkadaşından sekerek geliyor. Oyuncunun elini toptan kaçırabileceği kadar vakti olup olmadığı konusunda şüphem var. Asla vücudunu büyütmediğini düşünüyorum. Elini topun önüne bariyer olarak koymadığını düşünüyorum. Elle oynamanın 5 tane kriterini saydım; 2’sinde şüphem var, 3’ü ile ilgili asla şüphem yok. Hakem, bu pozisyonu sahada görüp devam etti. Burada sübjektif unsurların olduğunu, hakemin hangi kararı verirse versin tartışılacağını ama esas olanın hakemin kararı olduğunu düşünüyorum. Hakem, bunu sahada görüp verse ben de penaltıya hayır demem, doğru derim. Bu penaltıyı sabahtan akşama karşı tartışalım burada futbolla iştikal etmiş etmemiş, hakemlik yapmış yapmamış insanlar karpuz gibi ikiye bölünürler. Yüzde 55’e 45 çıkar, yüzde 51’e 49 çıkar ama yüzde 100 penaltı veya yüzde 100 değil diyemezsiniz. Ben, hakem bu penaltıyı düşünüp veriyorsa hakemin kararına yanlış, hayır diyemem. Ama VAR ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım.
Seçim Demirel: Ben, bu pozisyona baktığımda her ne kadar yakından gelen bir top olsa da oyuncunun hem dizinin hem de elinin kalkış şeklini ben çok doğal bulmuyorum açıkçası. İzlediğimde oyuncunun elini son anda bir açarak, dizinin hemen üzerinde çıkararak bir risk aldığını ve elin de o topa temas ettiğini düşünüyorum. Burada bir elle oynama ve penaltı olduğunu düşünüyorum fakat asla VAR müdahalesi ile değil, sahadaki hakemin karar vereceği bir pozisyon olduğunu düşünüyorum.
Deniz Çoban: Hakem, penaltı vermişse hakem kararının yanındayım ben de. Penaltı doğru karar, itiraz etmiyorum ama itirazım başka konuya.
Bülent Yıldırım: Kriterleri koyduk. Elle oynamada kural 12’de iki tane temel faktör var. Bir; el topa gidiyor mu, oynuyor mu, sonradan bir şey var mı, kasıtlı topla oynuyor mu? İki; o pozisyona özel o elin konumu doğal mı, değil mi? Yani genişleterek, büyüyerek bir avantaj sağlıyor mu? Gerçekten elle oynama var diyenler, yok diyenleri; yok diyenler, var diyenleri ikna edemez. Öyle tuhaf bir pozisyon. O yüzden bu tarz durumlarda çünkü kasıtlı, bilerek elle oynama olmadığı için o elin orada doğal bulunup bulunmadığı konusundaki karar hakeme ait olmalı. Çünkü sübjektif. Hakem ‘devam’ dediyse saygı duyulacak bir pozisyon, penaltıysa desteklenecek pozisyon.
Bülent Yıldırım: Video Hakem, böyle bir duruma müdahil olur mu? VAR müdahalesi doğru mu?
Deniz Çoban: Hakemlerin artık ciddi baskı altında kalarak karar verdiklerini düşünüyorum. Benim tanıdığım Hakan Ceylan da bu değil. Burada Video Hakem müdahalesi yapacak kişi değil.
Deniz Çoban: Neydi bizim prensibimiz? Skandal bir hata olacak, hakem kenara geldiği zaman karnına yumruk yemiş gibi hissedecek, eyvah ben bunu nasıl kaçırmışım diyecek ve dönecek kararını değiştirecek. Volkan Bayarslan, tam 59 saniye ve 12 tekrar pozisyonu izledi. VAR protokolünde açıkça yazmasına rağmen, eğitimlerde üstüne basa basa söylenmesine rağmen bir elle oynamanın izlettirme şekli nedir? Ele teması gösterirsiniz. Temas noktasını gösterdikten sonra normal akışta izletirsiniz. 12 tekrarın sadece 2 tanesi normal hızda gösterildi, geriye kalan 10 tanesi yavaşlatarak gösterildi. Bununla beraber her bir açıdan, her defasında ‘Bak ele geliyor’ diye ele getirildi durduruldu top. Benim bildiğim Hakan Ceylan; bunun normal çekimde oynatılması gerektiğini, ele temasın sadece bir defa gösterilmesi gerektiğini bilir. Ona göre pozisyonu etüt eder, kendisine düşen bir vazife olmadığını hisseder ve orada müdahale etmezdi ama yaşananlar, tartışmalar, hedefe konan hakemler, yapılan açıklamalar, o, bu, şu… Bunun neticesinde de en son eğitimde kafa karıştıracak şekilde, ‘Ya kamuoyunun beklentisine göre karar verelim, çıtayı biraz daha aşağı indirelim’ cümlesinin de beraberinde yanlış bir müdahale yapıldığını düşünüyorum. Asla ve asla evrensel ilkelerde bu pozisyona VAR karışmaz. Hakemin verdiği kararı, desteklemek üzere siz çakıl taşını bulduğunuzda desteklersiniz ama hakemin kararını desteklememek için çakıl taşı arıyorsunuz. Hakem devam demiş. Eli doğal mı? Doğal. Elin topa doğru hareketi var mı? Hayır, tartışmalı. Top, ne kadar uzaktan geliyor? Arkadaşından sekerek geliyor. Elini kaçıracak kadar vakti var mı? Arkadaşından sekerek gelmiş ve kaleden uzaklaşan bir topu niye bilerek eliyle oynasın. Vücudunu büyütmüş mü, risk almış mı? Hayır, dizini uzatırken eli topa geliyor.
Bülent Yıldırım: Yaşananları gözlemleyebildiğimiz kadar tecrübemizle harmanlayarak oyun kuralları çerçevesinde değerlendirmeliyiz. Video Hakem sorduğunda hakem, ‘Dizine geldiğini gördüm’ dediyse Video Hakem ne yapmalı? Tablo değişir mi?
Deniz Çoban: Tablo değişir.
Bülent Yıldırım: Bunu da söyleyelim de biz, oradaki diyalogu bilmiyoruz.
Deniz Çoban: ‘Ben, dizine geldiğini gördüm’ derse o bambaşka bir şey. Burada o senaryonun olduğunu düşünmüyorum ben.
Bülent Yıldırım: Evet, tecrübemiz öyle söylüyor.
45+6 DAKİKADA LAWRENCE’IN LUCAS TORREIRA’YA MÜDAHALESİ VAR MI, DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Bu pozisyonda beyazlı oyuncunun, net bir şekilde eli rakibinin yüzüne geliyor. Devam etme kararı tabii ki yanlış. Mutlaka bir faul ve sarı kartla cezalandırılması gerekiyordu.
Deniz Çoban: Net bir sarı kart.
Bülent Yıldırım: Şurada çok doğalmış gibi gözüküyor ama sağ kolunu dirsekten kıldığını, sol kolu gibi doğal olmadığın görüyoruz. Orada bir rakip olduğunu biliyor ve centilmenlik dışı yüzünü yokluyor. Bence de net bir sarı kart.
45+9. DAKİKADA GALATASARAY’IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Elle oynama yok. Eline temas etmiyor, etse bile penaltı olmaz bu pozisyon.
Seçim Demirel: Ellerini zaten arkada bağlamış. Hiçbir şekilde ellerini genişletmiyor ki zaten ele de temas yok. O yüzden devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Burada devam kararı doğru.
64. DAKİKADA GALATASARAY LEHİNE VERİLEN PENALTI KARARI DOĞRU MU?
Seçim Demirel: İki oyuncu da ortak bir top var ve ona doğru gidiyorlar. Bir oyuncu önde, diğeri arkada değil ve topla oynamak isterken de bir çarpışmaları oluyor. Güçlü olan ayakta kalırken diğeri düşüyor. Ben, burada kesinlikle bir penaltı olduğunu düşünmüyorum ve hatalı bir karar olduğunu düşünüyorum. Topu alıp giderken rakibiyle omuz omuza…
Seçim Demirel: İkisi de topta ve omuz omuza bir temasları var burada. Rashica, bence çok abartılı bir düşüşte bulunduğu için de hakem yanıltı. Penaltı kararının hatalı olduğunu düşünüyorum.
Deniz Çoban: Volkan Bayarslan böyle bir penaltı vermez. Verdiğine de çok az tanık olmuşuzdur. Yani hakem arkadaşlarıma artık bir şey de diyemiyorum. Böyle bir penaltı olmaz.
Deniz Çoban: Öbür taraftan VAR karışır mı, karışmaz mı? Bir önceki penaltıda çakıl taşını arayıp buluyorsanız burada bulunmasını beklerim. Eğer orada çakıl taşını arayıp bulduysan burada da bul derim.
Bülent Yıldırım: Hocam; burada çakıl taşı değil, burada kaya var. Neden? Ayağa müdahale var mı? Yok. Müdahale arkadan mı, şarj nereden?
Deniz Çoban: Bu, omuz omuza mücadeleye örnek gösterilir. Ben, buna da karışılsın diye beklerim. Ne gördün, hangi ihlali gördün diye sormak lazım. Ne dedi Volkan Bayarslan? Omuz omuza mücadele görüp penaltı çaldım mı dedi? Ben, Volkan Bayarslan’ın daha önce böyle bir düdük çaldığına şahit olmadım.
Bülent YıldırIm: Çok yorumlama gerek yok. Ayakta, dizde, arkada biz müdahale söz konusu değil. Davide Biraschi, omuzu koyuyor Rayyan daha rahat topa gitsin diye… Bedeni kullanmaktır bu. Dolayısıyla nizami şarj bölgesiyle yapılmış. Rashica da hakemi aldatmış. Hakem de aldandı bir şekilde.
90+7. DAKİKADA GALATASARAY’IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Ele geliyorsa bile el doğal konumda. Penaltı olmaz.
Bülent Yıldırım: Kol kapalı, küçülürken gelmiş.
Seçim Demirel: Temas olup olmadığı bile çok belli değil aslında ama kol, doğal konumda. Kapatmış zaten. O yüzden penaltı olmaz.
Bülent Yıldırım: Burada devam kararı bence de doğru.