Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’da sözleşmesi biten yıldızlar…

Spor Toto Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da transfer çalışmaları hız kazandı. Süper Lig devlerinde diğer taraftan iç transfer çalışmaları başladı. Avrupa’daki takımlar da gözlerini Süper Lig’in yıldızlarına çevirdi.

Spor Toto Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da sözleşmeleri sezon sonunda bitecek oyuncuları sizler için derledik. İşte bonservis bedeli olmadan sezon sonunda ayrılabilecek yıldızlar…

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş’ta 7 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

CENK TOSUN

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş’ta 7 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

REDMOND

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş’ta 7 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

N’KOUDOU

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş’ta 7 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

SALİH UÇAN

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş’ta 7 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

JOSEF DE SOUZA

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş’ta 7 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

WELINTON

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş’ta 7 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

ATIBA

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe’de takım kaptanı Altay Bayındır’ın yanı sıra 3 futbolcunun daha sözleşmesi sona erecek. İşte Fenerbahçe’de sözleşmesi biten oyuncular…

ALTAY BAYINDIR

İşte Fenerbahçe’de sözleşmesi biten oyuncular…

MIHA ZAJC

İşte Fenerbahçe’de sözleşmesi biten oyuncular…

ENNER VALENCIA

İşte Fenerbahçe’de sözleşmesi biten oyuncular…

LEMOS

Sarı-lacivertlilerde Mauricio Lemos’la yollar sezon sonunda kesin olarak ayrılacak. Fenerbahçe’nin yıldızları sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle yeni sezon için Avrupa’dan takımlarla ocak ayı itibarıyla sözleşme imzalayabiliyor.

Galatasaray’da sezon sonu sözleşmesi biten oyuncular…

MERTENS

Galatasaray’da sezon sonu sözleşmesi biten oyuncular…

MATA

Galatasaray’da sezon sonu sözleşmesi biten oyuncular…

OKAN KOCUK

Galatasaray’da sezon sonu sözleşmesi biten oyuncular…

GOMIS

Galatasaray’da sezon sonu sözleşmesi biten oyuncular…

JANKAT YILMAZ

Galatasaray’da sezon sonu sözleşmesi biten oyuncular…

EMRE TAŞDEMİR

Avrupa’daki bosman kuralları gereği Galatasaray’ın yıldızları sezon sonu için şimdiden Avrupa’daki takımlarla anlaşma sağlayabiliyor.

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor’da Marek Hamsik’in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bordo-mavililerin Slovak orta sahası sezon sonu için şu andan itibaren Avrupa’daki takımlarla sözleşme imzalayabiliyor.