GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİNİN GALİBİ KİM OLACAK?





APatreon'dan destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek

Cüneyt Özdemir Katıl Butonuna basmak için ►https://www.youtube.com/channel/UCkwH…

Ethereum ile destek olmak için► 0x1E4dfE4a5B00De6e60dAa0dc7d9302c5956fb977

Solana ile destek olmak için► CzKUWgSAvdMWg4F1ZiKMLnuH7eLyZFDp38wKKt3Fjuqe

—

Instagram'dan ulaşmak için ►

►@esmaatoker

►@mervedundar

—

İyi Olan Kazansın adlı spor programımız Esma Toker'in sunumu ve Merve Dundar'ın yorumuyla spora farklı bir perspektif kazandırıyor. Bu hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kazananı kim olur? Yıllardır devam eden ezeli rekabet kızışıyor. Maç sonucu şampiyonluk yolunda kime olumlu yansıyacak? Trabzonspor'un şampiyonluk yolundaki adımlarına bu rekabetin sonucu çelme mi takacak? Fenerbahçe'nin kadrosundaki bazı eksiklikler maça nasıl etki edecek? Milli Takımımız, Fifa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ karşısında nasıl bir başarı elde etti? Teknik direktör değişiklikleri sonuca nasıl etki etti? Milli Takım'ın gruptan birinci olarak çıkma şansı var mıydı? A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğu nasıl sonuçlanacak? Tüm bu soruların cevaplarını Esma Toker ve Mutlu Dundar tartışıyor. İyi Olan Kazansın tüm hızıyla devam ediyor.

—

Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar

Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube

—

Sosyal Medya ►

http://instagram.com/cuneytozdemir

Tweets by cuneytozdemir

—

#cuneytozdemir