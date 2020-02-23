Galatasaray Florya’da coşkulu karşılama!

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Alaturka Online
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Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray’ı taraftarları karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Florya Metin Oktay Tesisleri’nin önüne gelmeye başladı.

Futbolcular, teknik heyet ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak otobüsün içinde şampiyonluk şarkıları söyleyerek Florya’ya gelirken, taraftarlar tezahüratlar ve meşalelerle sarı-kırmızılı takım otobüsünün gelişini bekledi. Galatasaraylı taraftarların coşkusu takımın otobüsünün gelişiyle arttı.

Sarı-kırmızılı futbolcular da cep telefonlarıyla taraftarların görüntüsünü otobüsün içinden çekerken, takım otobüsü tesislere girişte zorluk yaşadı.

23 Şubat 2020 SON DAKİKA | Fenerbahçe taraftarlarından takım otobüsüne saldırı! Ali Koç ve Ersun Yanal`a tepki Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray maçının ardından sarı-lacivertli takımın otobüsüne taşlı saldırıda bulundu. Taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Ersun Yanal`ı da istifaya davet etti. İlgili Haberi Oku

Taraftarların otobüsün önünü açmamasının üzerine sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, otobüsten inerek taraftarlarla konuştu. Uzun bekleyişin ardından takım otobüsü tezahüratlar eşliğinde tesislere girebildi.

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