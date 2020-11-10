Galatasaray Florya’da kazandı!

Haberimizin başlığını Arda Turan verdi. Sivasspor maçında attığı golle galibiyetin anahtar ismi olan tecrübeli futbolcu, maç sonunda da net bir tespitte bulundu: “Maçı Florya’da kazandık ilk defa…” Arda’nın bu sözlerinin içini dolduran gözlemler, rakamlara ve maç verilerine de yansıdı. Detaylara bakıldığında Fatih Terim’in, Sivas deplasmanında kanatlardan çok orta alanı etkili kullanmaya yöneldiği ortaya çıkıyor.

1- SADECE 7 ORTA YAPILDI

Fatih Terim, Falcao yokken fizik olarak ağır Diagne’yi kullanmadı. Yüksek toplardan çok pas tercih edildi. 90 dakikada sadece 7 orta yapıldı. Kanat bekleri Emre Taşdemir ve Omar da saha çizgilerini kullanmaktan çok içeri kat etti.

2- ORTA SAHALARLA HÜCUM ETTİ

İleri uçtaki isim olan Babel, sık sık sağ kanada kayarak arkasındaki oyunculara alan açtı. Hem Belhanda’nın hem de Arda’nın golleri orta alan akınları sonucu geldi. Sadece 8 şut çekilirken en doğru pozisyonun bulunmasına çalışıldı.

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3- PAS ÜÇGENLERİ OLUŞTU

Arda-Belhanda-Taylan, Emre Kılınç-Feghouli-Belhanda ve Taylan-Marcao-Luyindama arasındaki pas üçgenleri oyuna akıcılık kazandırdı. 4-3-3’ün hücum kanatlarını oluşturan Arda ve Feghouli orta saha kimliğiyle kısa paslarla oynadı.

MİLLİ ARA FIRSAT OLDU

Sarı-kırmızılılar, milli maç arasına fırsat gözüyle bakıyor. 22 Kasım’daki Kayserispor maçına kadar eksik kapatma fırsatı bulan Galatasaray’da gözler sağlık heyeti ile kondisyoner Scott Piri’de. Kulüp doktorları, çeşitli sağlık sıkıntıları bulunan Saracchi, Falcao ve Marcao’ya odaklanacak. Piri ise fiziksel düşüşlerle ilgili çalışmalar yapıp takıma hafif yüklemeler gerçekleştirecek.