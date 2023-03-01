Galatasaray genç yıldızın peşini bırakmıyor! Son güne kadar şansını zorlayacak

Bu sezon Okan Buruk’un takımın başına geçmesinin ardından yıldız futbolcularla dolu kadrosuyla ligde fark yaratan Galatasaray’da transfer durmuyor. Sezon başında Icardi, Mertens ve Oliviera gibi yıldızlarla kadrosunu zengileştiren Sarı Kırmızılı ekip, ara transferde de milli futbolcu Kaan Ayhan’ın yanı sıra Zaniolo gibi dünya futbolunun son dönemdeki en önemli yeteneklerinden birini kadrosuna kattı.

ZANIOLO’YA ŞİMDİDEN DEV TEKLİF

Galatasaray’ın yeni transferi Nicolo Zaniolo daha ilk maçında son 10 dakikada oyuna girip nefis bir gole imza atınca, İtalyan medyasında manşetleri süsledi. Genç yıldız için, “Şimdiden kahraman oldu” ifadesine yer verilirken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Dünya devinin Zaniolo’nun yanı sıra Aslan’ın bir başka çok önemli ismi için Galatasaray’ın kapısını bir servetle çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

LUCAS TORREIRA İÇİN DE ISRARCILAR

Ara transfer döneminde de ciddi olarak Milan’la görüşen Torreira için, “Yazın görüşelim” cevabını veren ve Uruguaylı orta sahayı kalmaya ikna eden Sarı Kırmızılılar’ın, bu transferden 15 milyon Euro gibi bir beklentisi söz konusu. Her iki transfer de planlandığı gibi gerçekleşirse, Galatasaray toplamda 50 milyon Euro’luk rekor bonservis geliriyle kadroya önemli takviyeler yapabilir. Yönetim şimdiden her iki yıldıza da alternatif isimler belirlemiş durumda.

GENÇ İSİMLERE YÖNELDİ

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray’da yine sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu sezonun yanı sıra gelecek sezonun da yapılanması için yoğun bir çaba harcayan yönetim genç yıldızlara yönelmiş durumda.

GALATASARAY’IN ISRARI SÜRÜYOR

Galatasaray’ın Dinamo Moskova’nın yıldızı Arsen Zakharyan’a ilgisi devam ediyor. 19 yaşındaki futbolcu için Rus ekibine bonuslarla birlikte toplam 14 milyon Euroluk teklif yapan sarı kırmızılılar bu transferi çözmek için Zakharyan’ın ailesine de yoğun pres yapıyor.

Şu anda transferin önündeki en büyük engel olarak babası Norayr Zakharyan öne çıkıyor. Genç yıldızın ailesi ve babası, etnik kökenleri nedeniyle Galatasaray opsiyonuna soğuk bakıyor. Sarı kırmızılılar ise bu konu ile ilgili soru işaretleri bulunan Zakharyan’ın babasını birçok önemli ismi devreye sokarak onu ikna etmeye ve bu sorunu çözmeye çalışıyor.

SON GÜNE KADAR DEVAM!

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupalı kulüplerin uyguladığı ambargodan ötürü dev ekipler Zakharyan’ı kadrosuna katamıyor. Oyuncunun geleceği, kariyeri ile alakalı Avrupa’ya açılması için Galatasaray bu noktada önemli bir şans faktörü olarak öne çıkıyor. Sarı kırmızılı yönetim de potansiyel olarak güvendiği ve ileride önemli de bir bonservis geliri elde edeceğine inandığı Zakharyan ailesini ikna etmek için yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray cephesi ‘fırsat transferi’ niteliğinde gördüğü bu operasyonu ihtimali düşük de olsa olumlu sonuçlandırmak için ara Transfer döneminin son gününe kadar prese devam edecek.