Galatasaray Gomis’i çağırdı ama tek şartla: Kralına taviz yok!

Galatasaray, eski gol kralı Gomis’i yeniden renklerine bağlamak amacında ancak menajeri pürüz çıkarıyor; komisyonu hariç 3 milyon Euro istiyor. Cimbom’un kuralı ise belli: 1.5 milyon Euro ya da asla…

Mesut YILDIRIM

GALATASARAY‘IN sezon başındaki gençleştirme projesi henüz sonuç vermedi. Avrupa Ligi’ndeki başarı, Süper Lig’deki krizi engelleyemeyen Fatih Terim’in kalmasına yetmedi. Göreve soyunan Domenec Torrent 3’te 0 çekti. Ve gelinen noktada sarı-kırmızılılar, kendini ateş hattının hemen üzerinde buldu. Sezonun ikinci yarısında hızlı bir yükseliş isteyen yönetim ise ligin en fazla net gol pozisyonu kaçıran, genç ve kırılgan ekibi, tecrübeli bir santrforla takviye etmek için düğmeye bastı. Temasa geçilen Bafetimbi Gomis’le prensip anlaşmasına da varıldı fakat bir pürüz çıktı. SÖZCÜ olayın detaylarına ulaştı…

GOMİS DÖNMEK İSTİYOR AMA…

AL-HILAL ile sözleşmesini fesheden Bafetimbi Gomis, Galatasaray’ın kendisine olan ilgisine hemen karşılık verdi. Fransız golcü, sarı-kırmızılı formayı yeniden giymeyi çok istediğini yöneticilere iletti. 36 yaşındaki futbolcu, 1.5 sezonluk kontrat talep etti.

MENAJERİ YÜKSEK FİYAT ÇEKTİ

ORTADA ise bir pürüz var. Gomis’in menajeri Patrick Mendy, kendi komisyonu dışında Galatasaray’dan 1.5 sezon için 3 milyon Euro istedi. Yönetim ise bunu yüksek bulup son sözü söyledi: 1.5 milyon ya asla

SOSYAL MEDYA TAKTİĞİ Mİ

GOMIS, sosyal medyadan da taraftarı heyecanlandırdı. “Yeni adres neresi olacak?” mesajı atan ‘Bafe’, oynadığı ülkelerin bayraklarını paylaştı; “Aslan geliyor” dedi. Yönetim ise taraftar ne kadar isterse istesin mali disiplinden taviz vermek istemiyor.

GHEZZAL’DE ÇAĞIRDI

BEŞİKTAŞLI Rachid Ghezzal, Lyon’da iki yıl birlikte oynadığı Bafetimbi Gomis’in Al-Hilal’den ayrıldığını açıkladığı Instagram gönderisine “Come to Beşiktaş” (Beşiktaş’a gel) yazdı. Miralem Pjanic de bu fotoğrafa ‘kalp’ simgesi gönderdi.