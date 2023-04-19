Galatasaray gümbür gümbür! Emin adımlarla şampiyonluğa…

Ligin ilk yarısında sadece 2 puan alabildiği 3 maçın rövanşında; Adana Demirspor, Kayserispor ve dün akşam da Alanyaspor’u deviren Galatasaray, hesap kapatmaya devam ediyor. Icardi’nin yine boş geçmediği, Abdülkerim, Mertens ve Rashica ile gollerin ardı ardına geldiği karşılaşmada Aslan, maç fazlasıyla farkı tekrar 9 puana çıkardı. Üstelik Galatasaray’ın ilk yarıda tüm maçlarını kazandığı periyot başlıyor ve lig sonuna kadar İstanbul dışında sadece 1 deplasmanı var…

DÜELLO BURUK’UN

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, dünkü maçla birlikte 7. kez karşı karşıya geldi.

Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir’i çalıştırırken, Yanal ise Fenerbahçe ve Trabzonspor’un başındaydı. Bu karşılaşmalarda Ersun Yanal’ın takımları 3, Okan Buruk’un ekipleri de 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 mücadele ise berabere sona erdi. Aslan’ın hocası Buruk, dünkü mücadeleyi kazanarak Yanal’la galibiyet sayılarını eşitledi. Yanal, Buruk’a rakip olduğu son 3 maçı kazanmıştı.

ICARDI FIRTINASI DEVAM EDİYOR

Galatasaray’ın Arjantinli süperstarı Mauro Icardi, geçen hafta hat-trick yaptığı Kayserispor maçının ardından dün Alanyaspor’u da boş geçmedi. Mücadelenin 42. dakikasında attığı golle klasını konuşturan Tangocu, bu sezonki skor sayısını 13’e yükseltti.

Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Galatasaray, Alanyaspor’a konuk oldu. Heyecan dolu müsabakada yıldızlaşan isim Mauro Icardi oldu. Karşılaşmanın 42’nci dakikasında Galatasaray’da Dries Mertens, sağ kanatta topla buluştuktan sonra ceza sahasına şık bir pas gönderdi. Mertens’in pasında Mauro Icardi, topa klas bir vuruş yaptı. Mauro Icardi’nin şutunda top ağlarla buluştu. 30 yaşındaki Arjantinli santrfor, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 13’üncü kez rakip fileleri havalandırdı. Tecrübeli forvet aynı zamanda takım arkadaşlarına 7 gol pası verdi.

Ağrısı olunca oyundan çıktı

Mauro Icardi, Galatasaray’ın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştığı maçın ikinci yarısında oyuna devam edemedi. Arjantinli oyuncunun yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Mauro Icardi adelesinde ağrı hissettiğini teknik direktör Okan Buruk’a bildirdi. Buruk da ligde kalan 7 haftayı düşünerek Arjantinli golcüyü oyundan çıkardı.

MERTENS’TEN 1 GOL, 1 ASİST

Galatasaray’ın tecrübeli oyuncusu Mertens, Alanyaspor karşısında göz doldurdu. 1 gol, 1 de asist yapan 35 yaşındaki futbolcu, galibiyetin mimarlarındandı.

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Mertens dünkü mücadelede olağanüstü bir performans ortaya koydu. 42. dakikada Icardi’nin golünün hazırlayıcısı olan Mertens, 48. dakikada da takımını öne geçiren golü kaydeden isimdi. Mertens en son 5 Şubat’taki Trabzonspor maçında gol atmıştı, sakatlık sonrası oynadığı 3 karşılaşmada da skor katkısı verememişti. Tecrübeli futbolcunun bu sezon ligde 6. golü olurken, 3 kez de asist yapma başarısına ulaştı. Ayrıca Mertes, ligde ilk kez bir maçta hem gol attı hem de asist yaptı.

‘Fırsatı değerlendirdik’

Mertens, maç sonu şunları söyledi: İyi bir savunmayla başladılar ama fırsatlar bulduk ve değerlendirdik. Kazandığımız için mutluyuz. İlk 11 değil, kulübedeki oyuncular da çok katkı sağlıyor. Çok önemli bir şey bu. Mutluyum Icardi ile oynadığım için. Onu tek kelimeyle özetlemek zor. Her fırsatı gole çevirebilmesi çok değerli.

SÜRPRİZ GOLCÜ DURMUYOR

Sarı-Kırmızılılar’ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı dün yine golcülüğünü konuşturdu! Tecrübeli oyuncu, savunma hattında görevini eksiksiz yapmasına ek olarak 14. dakikada rakip fileleri havalandırarak bu sezon 3. golüne imza attı.

Galatasaray’ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, dün akşam Alanyaspor deplasmanına ilk 11’de başladı. Sarı-Kırmızılı formayla savunmadaki görevini başarıyla yerine getirmesine ek olarak hücum hattında da oldukça etkili bir görüntü sergileyen Bardakcı, yine golünü attı. Karşılaşmanın 14’üncü dakikasında Galatasaray’ın kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına doğru orta yapıldı. Sarı-Kırmızılılar’da savunmadan ileri çıkan Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda Runarsson topa dokunamadı. Galatasaray, 14’üncü dakikada 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. Sarı-Kırmızılılar’da Abdülkerim Bardakcı bu sezon 3’üncü kez gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ise bu sezon Süper Lig’de 4’üncü asistini yaptı.

SİHİRBAZDAN 2 ASİST

Galatasaray’ın yıldız hücumcusu Kerem Aktürkoğlu, dün akşam Alanyaspor karşılaşmasında da sahneye çıktı. Geçen hafta Kayserispor’la oynanan mücadelede birer gol ve asistle oynayan Kerem, dün de Abdulkerim Bardakcı ve Dries Mertens’in attığı gollerin asistini yapan isim olmayı başardı. Yıldız isim, bu skorla bu sezon ligde 27 maçta 8 gol ve 5 asistle 12 gole katkı yapmış oldu.

Kerem, 80. dakikada yerini Bafetimbi Gomis’e bıraktı. Yetenekli futbolcu, maç sonunda galibiyetin sevincini takım arkadaşlarıyla beraber doyasıya yaşadı.

RASHICA YİNE GÖZ DOLDURDU

Galatasaray’da son haftalarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Rashica, dünü de boş geçmedi.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan futbolcu, 63. dakikada Adekugbe’nin asistini iyi değerlendirdi ve takımının dördüncü golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu tayin eden sayı oldu. Rashica, 74’te de yerini Yunus Akgün’e bıraktı.