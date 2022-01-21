Galatasaray, Gustavo Assuncao’yu gönderdi

Galatasaray sezon başında Portekiz ekibi Famalicao’dan kiraladığı Gustavo Assuncao ile yollarını ayırdı. 21 yaşındaki Brezilyalı 2 maçta süre almıştı.
Süper Lig’de kötü sonuçlar alan Galatasaray, kadrosunda kiralık olarak bulunan orta saha oyuncusu Gustavo Assuncao’yu Famalicao’ya geri gönderdi.
Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda bu ayrılık sonrasında ligde lisansı çıkarılmış olan oyuncu sayısı 13’e düştü.
Satın alma opsiyonuyla kiralanan 21 yaşındaki Brezilyalı, Galatasaray formasını 2 Süper Lig maçında toplam 134 dakika terletti. Son maçına 17 Ekim 2021’deki Konyaspor maçıyla çıkan Assuncao, Süper Lig’in 19,20 ve 21. haftalarında kadroya alınsa da süre bulamadı.
Galatasaray’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Teşekkürler Assunção! Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”
Assunçao, bu sezon çıktığı 2 maçta gol ya da asist katkısı verememişti.
Teşekkürler Assunção! Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/MWHVfBSfU8
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 21, 2022